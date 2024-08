10 найкращих ігор на ПК від українських розробників

Cossacks 3

Перш ніж GSC Game World розпочали свою подорож до Зони зі "STALKER: Тінь Чорнобиля", вони створювали досить непогані стратегії в реальному часі, починаючи з "Cossacks: European Wars" у 2000 році.

Протягом наступних десяти років вони випустили безліч DLC для цієї серії та інших самостійних стратегій, таких як Heroes of Annihilated Empires.

Студію було тимчасово закрито наприкінці 2011 року, але повернулася через три роки, що призвело до створення "Cossacks 3"! Гра має солідний, знайомий геймплей, який гравці знають з попередніх частин серії.

За одним винятком: третя основна гра відрізняється епічними битвами, що дозволяють розмістити на карті до 10 тисяч юнітів.

Cossacks 3 (фото: GG.deals)

Men of War

Студія Best Way знала, що робить з цією грою, тому що вже мали досвід з іншими RTS-тайтлами, такими як Solders: Heroes of World War II або Faces of War.

Тим не менш, саме "Men of War" допомогла студії здобути визнання в індустрії. Це застаріла, але гідна стратегія з 19 місіями, які були розділені на три окремі кампанії.

На жаль, довгоочікуване продовження, "Men of War II", не виправдало очікувань і отримало погані відгуки за історичні неточності, неадекватний ШІ та вимогу постійно мати підключення до інтернету. Але ніщо не заважає спробувати класичну версію, якщо вас не бентежать ретро-тайтли.

Men of War (фото: GG.deals)

Atom RPG: Post-apocalyptic indie game

Atom RPG запозичив сценарій ядерного апокаліпсису та фірмові ігрові механіки з Fallout 1 і 2, і змішав їх із деякими радянськими естетиками.

Згідно з сюжетом гри, Холодна війна призвела до катастрофи замість того, щоб завершитися падінням Берлінського муру та комунізму. Щоб зробити все ще похмурішим, ми граємо з погляду постапокаліптичного СРСР.

Після створення персонажа та розподілу атрибутів ви вирушаєте у небезпечний світ. Ваш пошук зниклої експедиційної команди перетворюється на біса складне завдання, де погане планування і непродумана стратегія коштуватимуть вам життя.

Atom RPG: Post-apocalyptic indie game (фото: GG.deals)

Metro Exodus

Це постапокаліптичне бачення світу, яке здається сумішшю Fallout і STALKER. Хоча ігрові механіки чимось схожі на те, що ми бачили у всесвіті Хлопчика з Притулку та Пазурів Смерті, ця франшиза зображує похмурішу, важкішу атмосферу.

Не кажучи вже про те, що більшість часу відчувається клаустрофобія, оскільки ви намагаєтеся вижити в буквальному сенсі в метро.

Metro Exodus (фото: GG.deals)

Party Hard 2

Party Hard 2 - досить жорстока екшен-гра зі стелс-елементами. Ви граєте за психопата на його шляху помсти. Він повинен подати урок своєму босу і колегам за їхню скупість.

Як і в сумнозвісній грі Postal, ви можете просто убити всіх. Однак будьте обережні, вас не повинні помітити в процесі.

Щоб ваш ідеальний злочин вдався, вам доведеться вибрати відповідну зброю, ефективні пастки та тактику, яка спрацює у конкретних ситуаціях.

Party Hard 2 (фото: GG.deals)

STALKER series

Творці раніше згаданих Cossacks перевершили себе, представивши серію постапокаліптичних RPG-ігор, що почалася зі STALKER: Тінь Чорнобиля. Це був ковток свіжого повітря та сміливе поєднання різних ігрових жанрів, що призвело до заслуженого успіху.

STALKER series (фото: GG.deals)

Sherlock Holmes series

Перші ігри франшизи були традиційними іграми типу "вкажи та натисни", а пізніші ігри були набагато більше орієнтовані на екшн.

Ми можемо дослідити Лондон, а в "Sherlock Holmes: Chapter One" ми відвідаємо вигаданий острів.

Остання частина, "The Awakened", поєднує в собі більше таємниць та лавкрафтівської чарівності. Не хвилюйтеся: куди б не довелося йти Шерлоку, там знайдеться справа, яку треба розкрити.

Sherlock Holmes series (фото: GG.deals)

The Sinking City

The Sinking City - це екшен-RPG із домішкою хорору на виживання. Його сюжет зосереджений на ненормальній повені, яка сталася у маленькому американському містечку у 20-х роках.

Ми граємо за детектива Чарльза У. Ріда, який має розслідувати незвичну справу. Через деякі протиріччя майбутнє цієї гри все ще невідоме.

The Sinking City (фото: GG.deals)

This Land Is My Land

Ми граємо за одного з корінних жителів Сполучених Штатів Америки: наша мета - захистити нашу землю від зовнішнього ворога. Багато уваги приділено системі скритності та безшумним вбивствам, оскільки у нас є лише лук, а також низка холодної зброї.

Як і в добрій пісочниці, гра надає значний ступінь свободи, щоб ми могли досліджувати величезний, яскравий світ.

Як і в реальному житті, інші племена корінних американців іноді вставатимуть на нашому шляху, і тому, незважаючи на всю цю свободу, ми повинні бути обережними зі своїм оточенням.

This Land Is My Land (фото: GG.deals)

The Age of Decadence

Якщо ви втомилися від західних екшен-RPG, які здаються надто лінійними, ви можете знайти деяку складність в іграх, зроблених в Україні, які черпають натхнення із вічних класиків.

The Age of Decadence робить саме це. Тут ваші дії та рішення формують сюжет та внутрішньоігровий світ, який реагує відповідним чином.

Геймплей складний і системно насичений, але в цьому і полягає вся його краса. На перший погляд, всі ці блоки чисел та тексту виглядають лякаюче, але за всіма цими даними ви можете виявити безліч рішень для квестів та безліч стилів гри, які можна спробувати.

Після проходження навчання та вибору свого Благородного Дому та професії (торговець, вбивця, злодій чи солдат) ви зможете стати архітектором долі свого персонажа.

The Age of Decadence (фото: GG.deals)