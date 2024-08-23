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Криваві розбірки повертаються. З'явилася дата виходу та подробиці довгоочікуваної гри Mafia: The Old Country

П'ятниця 23 серпня 2024 07:30
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Криваві розбірки повертаються. З'явилася дата виходу та подробиці довгоочікуваної гри Mafia: The Old Country Mafia: The Old Country - занурення у світ сицилійської мафії (ілюстративне фото: Mafia Wiki)
Автор: Павло Колеснік

Студія Hangar 13 представила нову гру Mafia, повертаючи серію до її коріння та переносячи гравців в атмосферу Сицилії початку XX століття.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає деталі майбутньої гри Mafia: The Old Country, а також дату її виходу.

Що відомо про гру

Це остання частина популярної серії Mafia, офіційно анонсована на Gamescom 2024. Розроблена Hangar 13 і опублікована 2K Games, ця частина повертається до витоків серії, з акцентом на глибокий, лінійний сюжет, що розгортається в жорстокому і небезпечному світі Сицилії початку.

Гра обіцяє передати автентичну атмосферу та оповідання, які шанувальники звикли чекати від серії.

Розвиваючись на тлі організованої злочинності на Сицилії, Mafia: The Old Country досліджує жорстокі витоки мафії. Розробники прагнуть занурити гравців у багатий на деталі світ, передаючи суворі реалії життя мафії в цю епоху.

Гра очікується з приголомшливою графікою, що відповідають періоду декораціями та щільним, цілеспрямованим досвідом, який відсилає до класичних фільмів про мафію.

Криваві розбірки повертаються. З'явилася дата виходу та подробиці довгоочікуваної гри Mafia: The Old Country

Графіка в грі буде на найвищому рівні (фото: The Outerhaven)

Дата виходу гри

Гра запланована до випуску в 2025 році, протягом фіскального року Take-Two Interactive 2026, PlayStation 5, Xbox Series XS і ПК через Steam.

Хоча деталі все ще з'являються, більше інформації має бути розкрито у грудні 2024 року. Анонс супроводжувався тизер-трейлером, який викликав значне хвилювання серед шанувальників.

Враховуючи репутацію франшизи в області сильного розвитку сюжету та уваги до історичних деталей, Mafia: The Old Country з нетерпінням очікується, оскільки вона продовжує спадщину серії, яка продала понад 34 мільйони копій у всьому світі.

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Під час підготовки матеріалу використовувалися такі джерела: 2K News, The Outerhaven.

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