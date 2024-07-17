10 найкращих бездротових зарядних пристроїв: характеристики і ціни в Україні

Anker 315 Wireless Charger

Ціна: 1 999 гривень

Anker вже кілька років випускає різні бездротові бюджетні зарядні пристрої стандарту Qi. Модель 315 Wireless Charger не відрізняється якимись визначними функціями, але забезпечує швидкість зарядки до 10 Вт для смартфонів Android і 7,5 Вт для iPhone.

Пристрій виглядає стильно та має тонкий корпус. Крім того, верхня поверхня покрита ковзним матеріалом, щоб ваш телефон не ковзав.

Anker 315 Wireless Charger не є швидким зарядним пристроєм, але цілком підійде тим, хто звик ставити телефон на зарядку на ніч. В комплект входить кабель USB-C, проте вам знадобиться окремий блок живлення (виберіть його потужністю 10 Вт або вище для досягнення максимальної швидкості заряджання).

Anker 315 Wireless Charger (фото: CNET)

Belkin Quick Charge

Ціна: 2 100 гривень

Остання версія зарядного бездротового пристрою Belkin забезпечує швидку зарядку потужністю до 15 Вт (блок живлення і кабель входять в комплект). Однак, варто враховувати, що лише певні моделі Android-смартфонів підтримують таку потужність бездротової зарядки. Для iPhone швидкість заряджання становитиме 7,5 Вт.

У тонкий корпус зарядного пристрою вбудовані гумові вставки, що не ковзають, які перешкоджають падінню телефону з платформи.

Belkin Quick Charge (фото: CNET)

Anker 637

Ціна: 4 799 гривень

Anker 637 має магнітний зарядний майданчик з одного боку і сім портів зарядки ззаду: два USB-C, два USB-A і три стандартні розетки змінного струму.

Порти USB-C забезпечують заряджання до 65 Вт при зарядженні одного пристрою - або 45 і 20 Вт при одночасному зарядженні двох пристроїв. Так що ви можете використовувати його для заряджання більшості ноутбуків, які заряджаються через USB-C.

Для iPhone за допомогою MagSafe бездротова зарядна панель заряджає на 7,5 Вт. Ви можете заряджати телефони Android, тільки якщо прикріпите металеве кільце (продається окремо) до задньої частини пристрою та помістите його у правильному місці.

Anker 637 (фото: CNET)

MagSafe 3 в 1 (2-го покоління)

Ціна: 8 299 гривень

Доступна в чорному або білому кольорі бездротова зарядна стійка Belkin MagSafe 3-в-1 (2-го покоління) заряджає ваш iPhone з підтримкою MagSafe на 15 Вт, що є найшвидшою швидкістю бездротової зарядки для iPhone.

Ця модель другого покоління також забезпечує більш високу швидкість зарядки для Apple Watch з новими можливостями, починаючи з Watch Series 7 - це ключова зручність оновлення. Третє місце бездротової зарядки доступне для заряджання будь-яких AirPods з бездротовим зарядним чохлом.

MagSafe 3 в 1 (2-го покоління) (фото: CNET)

Anker 622 MagGo

Ціна: 2 599 гривень

Anker 622 - це цікавий магнітний акумулятор з бездротовою зарядкою. Він має вбудовану магнітну кришку, яка трансформується в підставку для телефону.

Сам акумулятор має ємність 5 000 мА/год та забезпечує бездротову зарядку на швидкості до 7.5 Вт. Це не найвища швидкість, але акумулятор тонкий і легкий, його зручно носити з собою.

Anker 622 заряджається через порт USB-C. Якщо ви будете використовувати кабель USB-C - Lightning для заряджання iPhone, то швидкість заряджання становитиме вже 12 Вт. Це швидше, ніж бездротова зарядка, але повільніше, ніж зарядка від 20-ватного адаптера живлення USB-C.

У новій версії Anker 622 виробник розмістив порт зарядки збоку, а не знизу. Завдяки цьому можна заряджати акумулятор, поки він лежить на столі у вигляді підставки для телефону. Це корисна зміна, яка виправдовує невелику різницю в ціні порівняно зі старою версією (яка має той самий номер моделі 622).

Anker 622 MagGo (фото: CNET)

Anker 633 MagGo 2 в 1

Ціна: 6 999 гривень

Anker 633 MagGo - це зарядна підставка "два в одному", яка дозволяє одночасно заряджати телефон (з магнітним чохлом) та навушники (з бездротовим зарядним чохлом).

Головним бонусом є те, що в комплект входить портативний акумулятор Anker 621, який можна брати з собою в дорогу як бездротовий портативний зарядний пристрій. У нього немає вбудованої підставки, як портативний акумулятор Anker 622.

Зверніть увагу, що хоча це забезпечує тільки швидкість бездротової зарядки до 7,5 Вт для iPhone, це в першу чергу призначено для iPhone з підтримкою MagSafe.

Ви також можете використовувати це з пристроями Android, але чохол для гаджета повинен мати магнітний компонент, щоб прилипати до зарядного пристрою. Підставка та акумулятор також доступні в чорному та світло-блакитному кольорах.

У комплект входить адаптер живлення на 25 Вт, тому у вас не виникне проблем із одночасною зарядкою смартфона та AirPods. Ви можете придбати портативну батарею Anker 621 окремо за 50 доларів, якщо батарея почне втрачати заряд з часом.

Anker 633 MagGo 2 в 1 (фото: CNET)

Anker 335 3 в 1

Ціна: 2 599 гривень

Якщо ви шукаєте бездротову зарядну станцію "три в одному", але не хочете витрачати на неї більше 100 доларів, складна Anker 335 - хороший варіант, хоча і не обов'язково найшвидший зарядний пристрій. Вам також доведеться надати власну зарядну шайбу для Apple Watch, щоб заряджати годинник.

У комплект входить 18-ватний зарядний пристрій Quick Charge 3.0, який дозволить вам заряджати кілька пристроїв одночасно (наприклад, смартфон, Apple Watch та навушники з бездротовою зарядкою) з максимальною швидкістю бездротової зарядки 10 Вт для смартфонів (7,5 Вт для iPhone). Складна конструкція робить його придатним для перевезення у подорожі.

Anker 335 3 в 1 (фото: CNET)

Anker PowerWave 2

Ціна: 1 999 гривень

Підставка Anker PowerWave 2 забезпечує швидкість заряджання до 15 Вт для пристроїв Android, що підтримують швидке бездротове заряджання. Швидкість буде нижчою для пристроїв Android, які підтримують її лише до 10 Вт та 7,5 Вт для iPhone.

Телефон можна закріпити горизонтально або вертикально в зарядному пристрої. В комплект входить адаптер живлення.

Anker PowerWave 2 (фото: CNET)

Mophie Powerstation 10к з MagSafe

Ціна: 8 340 гривень

Бездротова підставка Mophie Powerstation з MagSafe не дешева і не легка, але універсальна батарея ємністю 10 000 мА/год має як підставку, так і вбудований зарядний пристрій MagSafe, а також різьбове кріплення для штатива внизу.

Так як це офіційний зарядний пристрій MagSafe, акумулятор заряджає сумісні iPhone на 15 Вт, що робить його одним із найшвидших бездротових зовнішніх зарядних пристроїв. Він також заряджає моделі AirPods 3 та AirPods Pro з MagSafe.

Якщо ви використовуєте кабель для заряджання, він може заряджати на швидкості 20 Вт через порт USB-C. Ви також можете заряджати два пристрої одночасно.

Mophie Powerstation 10к із MagSafe (фото: CNET)

Moshi Lounge Q

Ціна: 3 670 гривень

Moshi випускає кілька відмінних бездротових зарядних пристроїв, включаючи зарядну стійку Lounge Q Wireless з "регульованими напрямними, які дозволяють розташувати зарядний пристрій відповідно до будь-якого розміру пристрою для оптимальної ефективності".

Вона з'явилася на ринку вже давно, але, як і раніше, є одним з найпривабливіших бездротових зарядних пристроїв і може заряджати сумісні пристрої Android зі швидкістю до 15 Вт. Швидкість iPhone сягає 7,5 Вт.

Moshi Lounge Q (фото: CNET)