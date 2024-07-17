10 лучших беспроводных зарядных устройств: характеристики и цены в Украине

Anker 315 Wireless Charger

Цена: 1 999 гривен

Anker уже несколько лет выпускает различные бюджетные беспроводные зарядные устройства стандарта Qi. Модель 315 Wireless Charger не отличается какими-то выдающимися функциями, но обеспечивает скорость зарядки до 10 Вт для смартфонов Android и 7,5 Вт для iPhone.

Устройство выглядит стильно и имеет тонкий корпус. Кроме того, верхняя поверхность покрыта нескользящим материалом, чтобы ваш телефон не скользил.

Anker 315 Wireless Charger не является самым быстрым зарядным устройством, но вполне подойдет тем, кто привык ставить телефон на зарядку на ночь. В комплект входит кабель USB-C, однако вам понадобится отдельный блок питания (выберите его мощностью 10 Вт или выше для достижения максимальной скорости зарядки).

Anker 315 Wireless Charger (фото: CNET)

Belkin Quick Charge

Цена: 2 100 гривен

Последняя версия беспроводного зарядного устройства Belkin обеспечивает быструю зарядку мощностью до 15 Вт (блок питания и кабель входят в комплект). Однако, стоит учитывать, что только определенные модели Android-смартфонов поддерживают такую мощность беспроводной зарядки. Для iPhone скорость зарядки составит 7,5 Вт.

В тонкий корпус зарядного устройства встроены резиновые нескользящие вставки, которые препятствуют падению телефона с платформы.

Belkin Quick Charge (фото: CNET)

Anker 637

Цена: 4 799 гривен

Anker 637 имеет магнитную зарядную площадку с одной стороны и семь портов зарядки сзади: два USB-C, два USB-A и три стандартных розетки переменного тока.

Порты USB-C обеспечивают зарядку до 65 Вт при зарядке одного устройства - или 45 и 20 Вт при одновременной зарядке двух устройств. Так что вы можете использовать его для зарядки большинства ноутбуков, которые заряжаются через USB-C.

Для iPhone с поддержкой MagSafe беспроводная зарядная панель заряжает на 7,5 Вт. Вы можете заряжать телефоны Android, только если прикрепите металлическое кольцо (продается отдельно) к задней части устройства и поместите его в правильном месте.

Anker 637 (фото: CNET)

MagSafe 3 в 1 (2-го поколения)

Цена: 8 299 гривен

Доступная в черном или белом цвете, беспроводная зарядная стойка Belkin MagSafe 3-в-1 (2-го поколения) заряжает ваш iPhone с поддержкой MagSafe на 15 Вт, что является самой быстрой скоростью беспроводной зарядки для iPhone.

Эта модель второго поколения также обеспечивает более высокую скорость зарядки для Apple Watch с новыми возможностями, начиная с Watch Series 7 - это ключевое удобство обновления. Третье место беспроводной зарядки доступно для зарядки любых AirPods с беспроводным зарядным чехлом.

MagSafe 3 в 1 (2-го поколения) (фото: CNET)

Anker 622 MagGo

Цена: 2 599 гривен

Anker 622 - это интересный магнитный аккумулятор с беспроводной зарядкой. У него есть встроенная магнитная крышка, которая трансформируется в подставку для телефона.

Сам аккумулятор имеет емкость 5 000 мА/ч и обеспечивает беспроводную зарядку на скорости до 7.5 Вт. Это не самая высокая скорость, но зато аккумулятор тонкий и легкий, его удобно носить с собой.

Anker 622 заряжается через порт USB-C. Если вы будете использовать кабель USB-C - Lightning для зарядки iPhone, то скорость зарядки составит уже 12 Вт. Это быстрее, чем беспроводная зарядка, но медленнее, чем зарядка от 20-ваттного адаптера питания USB-C.

В новой версии Anker 622 производитель разместил порт зарядки сбоку, а не снизу. Благодаря этому вы можете заряжать аккумулятор, пока он лежит на столе в виде подставки для телефона. Это полезное изменение, которое оправдывает небольшую разницу в цене по сравнению со старой версией (которая имеет тот же номер модели 622).

Anker 622 MagGo (фото: CNET)

Anker 633 MagGo 2 в 1

Цена: 6 999 гривен

Anker 633 MagGo - это зарядная подставка "два в одном", которая позволяет одновременно заряжать телефон (с магнитным чехлом) и наушники (с беспроводным зарядным чехлом).

Главным бонусом является то, что в комплект входит портативный аккумулятор Anker 621, который можно брать с собой в дорогу в качестве портативного беспроводного зарядного устройства. У него нет встроенной подставки, как у портативного аккумулятора Anker 622.

Обратите внимание, что, хотя это обеспечивает только скорость беспроводной зарядки до 7,5 Вт для iPhone, это в первую очередь предназначено для iPhone с поддержкой MagSafe.

Вы также можете использовать это с устройствами Android, но чехол для вашего гаджета должен иметь магнитный компонент, чтобы прилипать к зарядному устройству. Подставка и аккумулятор также доступны в черном и светло-голубом цветах.

В комплект входит адаптер питания на 25 Вт, поэтому у вас не возникнет проблем с одновременной зарядкой смартфона и AirPods. Вы также можете приобрести портативную батарею Anker 621 отдельно за 50 долларов, если батарея начнет терять заряд со временем.

Anker 633 MagGo 2 в 1 (фото: CNET)

Anker 335 3 в 1

Цена: 2 599 гривен

Если вы ищете беспроводную зарядную станцию ​​"три в одном", но не хотите тратить на нее более 100 долларов, складная Anker 335 - хороший вариант, хотя и не обязательно самое быстрое зарядное устройство. Вам также придется предоставить собственную зарядную шайбу для Apple Watch, чтобы заряжать часы.

В комплект входит 18-ваттное зарядное устройство Quick Charge 3.0, которое позволит вам заряжать несколько устройств одновременно (например, смартфон, Apple Watch и наушники с беспроводной зарядкой) с максимальной скоростью беспроводной зарядки 10 Вт для смартфонов (7,5 Вт для iPhone). Складная конструкция делает его пригодным для перевозки в путешествии.

Anker 335 3 в 1 (фото: CNET)

Anker PowerWave 2

Цена: 1 999 гривен

Подставка Anker PowerWave 2 обеспечивает скорость зарядки до 15 Вт для устройств Android, поддерживающих быструю беспроводную зарядку. Скорость будет ниже для устройств Android, которые поддерживают ее только до 10 Вт и 7,5 Вт для iPhone.

Вы можете закрепить телефон горизонтально или вертикально в зарядном устройстве. В комплект входит адаптер питания.

Anker PowerWave 2 (фото: CNET)

Mophie Powerstation 10к с MagSafe

Цена: 8 340 гривен

Беспроводная подставка Mophie Powerstation с MagSafe не дешевая и не легкая, но универсальная батарея емкостью 10 000 мА/ч имеет как подставку, так и встроенное зарядное устройство MagSafe, а также резьбовое крепление для штатива внизу.

Так как это официальное зарядное устройство MagSafe, аккумулятор заряжает совместимые iPhone на 15 Вт, что делает его одним из самых быстрых беспроводных внешних зарядных устройств. Он также заряжает модели AirPods 3 и AirPods Pro с MagSafe.

Если вы используете кабель для зарядки устройства, он может заряжать на скорости 20 Вт через порт USB-C. Вы также можете заряжать два устройства одновременно.

Mophie Powerstation 10к с MagSafe (фото: CNET)

Moshi Lounge Q

Цена: 3 670 гривен

Moshi выпускает несколько отличных беспроводных зарядных устройств, включая зарядную стойку Lounge Q Wireless с "регулируемыми направляющими, которые позволяют расположить зарядное устройство в соответствии с любым размером устройства для оптимальной эффективности".

Она появилась на рынке уже давно, но по-прежнему является одним из самых привлекательных беспроводных зарядных устройств и может заряжать совместимые устройства Android со скоростью до 15 Вт. Скорость iPhone достигает 7,5 Вт.

Moshi Lounge Q (фото: CNET)