10 найгрубіших помилок чоловіків і жінок в сексі
Сексуальна частина стосунків вкрай важлива для гармонії в парі. Адже це не лише фізичне вдоволення одне одного - це також емоційна близькість, чуттєвість та довіра до партнера. Саме тому грубі помилки в сексі можуть все зіпсувати.
Про це пише Telegram-канал Інтим.
Чоловічі помилки
- Неправильно трактують відсутність жіночого бажання
Багато чоловіків думають, що жіноче "ні" означає, що дівчата хочуть, аби ви були настирними. Насправді такий спосіб домагання близькості може бути травматичним для жінки.
- Відчувають розчарування через повільне збудження жінки
У жінок механізм збудження працює інакше, ніж у чоловіків. Цей процес для дівчат прямо пропорціональний розслабленню. Але чоловікові може здатися, що жінка його не достатньо хоче.
- Занадто швидко переходять до геніталій
Більшість чоловіків люблять форсувати події, скорочувати час прелюдій і переходити безпосередньо до статевого акту.
- Концентруються на своїй ерекції
Чоловіки часто надмірно хвилюються через страх "сексуальної невдачі", що забувають розслабитися і насолоджуватися процесом.
- Стимулюють тільки піхву
Варто вже запам'ятати, що за жіноче задоволення відповідає не піхва, а клітор. Тож варто спершу вивчити жіночу анатомію, а вже потім починати сексуальне життя.
Жіночі помилки
- Натякають занадто тонко
Жінки часто-густо впевнені, що він "сам здогадається". Але з чоловіками це так не працює, адже вони люблять конкретику. Тож варто конкретно говорити партнеру, як саме вам доставляти задоволення.
- Мало говорять про свої бажання
Жінки приділяють мало уваги своїй сексуальності, часто соромляться власних бажань, думаючи, що вони постидні.
- Концентруються на недоліках свого тіла
Коли чоловік збуджений, йому мало діла до вашого целюліту чи розтяжок. Він хоче вас за ту енергію, яку ви випромінюєте, а не за ідеальний прес.
- Турбуються про те, щоб зробити все правильно
Через прагнення зробити все правильно з "технічної" точки зору дівчатам може бути важко розслабитися і отримати задоволення.
- Доторкаються легко, або невпевнено
Чоловічі дотики зазвичай жорсткіші, тож вони очікують і від дівчат більшої впевненості під час пестощів.
Раніше ми писали, про що думають чоловіки під час сексу.
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