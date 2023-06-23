10 найгрубіших помилок чоловіків і жінок в сексі

Сексуальна частина стосунків вкрай важлива для гармонії в парі. Адже це не лише фізичне вдоволення одне одного - це також емоційна близькість, чуттєвість та довіра до партнера. Саме тому грубі помилки в сексі можуть все зіпсувати.

Чоловічі помилки

Неправильно трактують відсутність жіночого бажання

Багато чоловіків думають, що жіноче "ні" означає, що дівчата хочуть, аби ви були настирними. Насправді такий спосіб домагання близькості може бути травматичним для жінки.

Відчувають розчарування через повільне збудження жінки

У жінок механізм збудження працює інакше, ніж у чоловіків. Цей процес для дівчат прямо пропорціональний розслабленню. Але чоловікові може здатися, що жінка його не достатньо хоче.

Занадто швидко переходять до геніталій

Більшість чоловіків люблять форсувати події, скорочувати час прелюдій і переходити безпосередньо до статевого акту.

Концентруються на своїй ерекції

Чоловіки часто надмірно хвилюються через страх "сексуальної невдачі", що забувають розслабитися і насолоджуватися процесом.

Стимулюють тільки піхву

Варто вже запам'ятати, що за жіноче задоволення відповідає не піхва, а клітор. Тож варто спершу вивчити жіночу анатомію, а вже потім починати сексуальне життя.

Жіночі помилки

Натякають занадто тонко

Жінки часто-густо впевнені, що він "сам здогадається". Але з чоловіками це так не працює, адже вони люблять конкретику. Тож варто конкретно говорити партнеру, як саме вам доставляти задоволення.

Мало говорять про свої бажання

Жінки приділяють мало уваги своїй сексуальності, часто соромляться власних бажань, думаючи, що вони постидні.

Концентруються на недоліках свого тіла

Коли чоловік збуджений, йому мало діла до вашого целюліту чи розтяжок. Він хоче вас за ту енергію, яку ви випромінюєте, а не за ідеальний прес.

Турбуються про те, щоб зробити все правильно

Через прагнення зробити все правильно з "технічної" точки зору дівчатам може бути важко розслабитися і отримати задоволення.

Доторкаються легко, або невпевнено

Чоловічі дотики зазвичай жорсткіші, тож вони очікують і від дівчат більшої впевненості під час пестощів.