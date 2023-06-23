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10 найгрубіших помилок чоловіків і жінок в сексі

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П'ятниця 23 червня 2023 23:01
10 найгрубіших помилок чоловіків і жінок в сексі Які помилки роблять у сексі чоловіки і жінки (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Сексуальна частина стосунків вкрай важлива для гармонії в парі. Адже це не лише фізичне вдоволення одне одного - це також емоційна близькість, чуттєвість та довіра до партнера. Саме тому грубі помилки в сексі можуть все зіпсувати.

Про це пише Telegram-канал Інтим.

Чоловічі помилки

  • Неправильно трактують відсутність жіночого бажання

Багато чоловіків думають, що жіноче "ні" означає, що дівчата хочуть, аби ви були настирними. Насправді такий спосіб домагання близькості може бути травматичним для жінки.

  • Відчувають розчарування через повільне збудження жінки

У жінок механізм збудження працює інакше, ніж у чоловіків. Цей процес для дівчат прямо пропорціональний розслабленню. Але чоловікові може здатися, що жінка його не достатньо хоче.

  • Занадто швидко переходять до геніталій

Більшість чоловіків люблять форсувати події, скорочувати час прелюдій і переходити безпосередньо до статевого акту.

  • Концентруються на своїй ерекції

Чоловіки часто надмірно хвилюються через страх "сексуальної невдачі", що забувають розслабитися і насолоджуватися процесом.

  • Стимулюють тільки піхву

Варто вже запам'ятати, що за жіноче задоволення відповідає не піхва, а клітор. Тож варто спершу вивчити жіночу анатомію, а вже потім починати сексуальне життя.

Жіночі помилки

  • Натякають занадто тонко

Жінки часто-густо впевнені, що він "сам здогадається". Але з чоловіками це так не працює, адже вони люблять конкретику. Тож варто конкретно говорити партнеру, як саме вам доставляти задоволення.

  • Мало говорять про свої бажання

Жінки приділяють мало уваги своїй сексуальності, часто соромляться власних бажань, думаючи, що вони постидні.

  • Концентруються на недоліках свого тіла

Коли чоловік збуджений, йому мало діла до вашого целюліту чи розтяжок. Він хоче вас за ту енергію, яку ви випромінюєте, а не за ідеальний прес.

  • Турбуються про те, щоб зробити все правильно

Через прагнення зробити все правильно з "технічної" точки зору дівчатам може бути важко розслабитися і отримати задоволення.

  • Доторкаються легко, або невпевнено

Чоловічі дотики зазвичай жорсткіші, тож вони очікують і від дівчат більшої впевненості під час пестощів.

Раніше ми писали, про що думають чоловіки під час сексу.

Також читайте про 5 ознак найкращої коханки.

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