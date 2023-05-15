ua ru
Пн, 15 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Про що насправді думають чоловіки під час сексу: неочікувана відповідь

Новость на русском →
Понеділок 15 травня 2023 22:22
Про що насправді думають чоловіки під час сексу: неочікувана відповідь Про що думають чоловіки під час сексу (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Виявляється, чоловіки під час сексу можуть думати про геть неочікувані речі. Деякі з роздумів не надто приємні, і жінки можуть бути здивованими, що не тільки їм притаманні сумніви і сторонні думки під час інтимного процесу.

Про найпоширеніші думки чоловіків під час сексу, пише Telegram-канал Інтимологія.

Чи подобається їй, як я її стимулюю?

Дівчата в силу виховання, коли тема сексу була табуйована, часто грають в мовчанку, і соромляться направляти чоловіків.

Тож хлопці змушені діяти наосліп, тому й переймаються, чи правильно все роблять. Тому краще бути поблажливою - казати напряму, що тобі більше подобається.

Краще б я лежав на дивані, ніж займався з нею сексом

Так, так, і такі "цікаві" особистості серед чоловіків бувають. Це ті, що завжди втомлені і віддають перевагу швидкій ранковій "перезарядці" замість сексу з вами.

Якщо ваше лібідо вимагає більшого, краще сторонитися цих любителів дивана.

І знову я маю все робити сам

Чоловіків нервує, коли їм доводиться постійно бути активними, бути ініціаторами сексу, задавати тон процесу й виявляти взагалі цікавість до інтимної сторони ваших стосунків.

Прояви ініціативу, зроби масаж, включи фантазію і згадай, що поза "Наїздниця" - одна з найкращих для дівчат.

А її колишній був кращим?

Таке питання часто з'являється в голові невпевненого в собі партнера.

Або якщо ти (не дай боже) занадто часто згадуєш колишнього і розповідаєш подробиці інтимного життя з ним.

Раніше ми писали про 5 ознак найкращої коханки.

Також дізнайтеся, як прив'язати до себе людину за допомогою однієї простої техніки.

Читайте РБК-Україна в Google News
стосунки интим