Про що насправді думають чоловіки під час сексу: неочікувана відповідь
Виявляється, чоловіки під час сексу можуть думати про геть неочікувані речі. Деякі з роздумів не надто приємні, і жінки можуть бути здивованими, що не тільки їм притаманні сумніви і сторонні думки під час інтимного процесу.
Про найпоширеніші думки чоловіків під час сексу, пише Telegram-канал Інтимологія.
Чи подобається їй, як я її стимулюю?
Дівчата в силу виховання, коли тема сексу була табуйована, часто грають в мовчанку, і соромляться направляти чоловіків.
Тож хлопці змушені діяти наосліп, тому й переймаються, чи правильно все роблять. Тому краще бути поблажливою - казати напряму, що тобі більше подобається.
Краще б я лежав на дивані, ніж займався з нею сексом
Так, так, і такі "цікаві" особистості серед чоловіків бувають. Це ті, що завжди втомлені і віддають перевагу швидкій ранковій "перезарядці" замість сексу з вами.
Якщо ваше лібідо вимагає більшого, краще сторонитися цих любителів дивана.
І знову я маю все робити сам
Чоловіків нервує, коли їм доводиться постійно бути активними, бути ініціаторами сексу, задавати тон процесу й виявляти взагалі цікавість до інтимної сторони ваших стосунків.
Прояви ініціативу, зроби масаж, включи фантазію і згадай, що поза "Наїздниця" - одна з найкращих для дівчат.
А її колишній був кращим?
Таке питання часто з'являється в голові невпевненого в собі партнера.
Або якщо ти (не дай боже) занадто часто згадуєш колишнього і розповідаєш подробиці інтимного життя з ним.
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