10 самых грубых ошибок мужчин и женщин в сексе

Сексуальная часть отношений очень важна для гармонии в паре. Ведь это не только физическое удовлетворение друг друга - это также эмоциональная близость, чувственность и доверие к партнеру. Поэтому грубые ошибки в сексе могут все испортить.

Мужские ошибки

Неправильно трактуют отсутствие женского желания

Многие мужчины думают, что женское "нет" означает, что девушки хотят, чтобы вы были настойчивее. На самом деле, такой способ добиваться близости может быть травматичным для женщины.

Испытывают разочарование из-за медленного возбуждения женщины

У женщин механизм возбуждения работает иначе, чем у мужчин. Этот процесс для девушек прямо пропорционален расслаблению. Но мужчине может показаться, что женщина его недостаточно хочет.

Слишком быстро переходят к гениталиям

Большинство мужчин любят форсировать события, сокращать время прелюдий и переходить непосредственно к половому акту.

Концентрируются на своей эрекции

Мужчины часто чрезмерно волнуются из-за страха "сексуальной неудачи", что забывают расслабиться и наслаждаться процессом.

Стимулируют только влагалище

Следует уже запомнить, что за женское удовлетворение отвечает не влагалище, а клитор. Поэтому следует сначала изучить женскую анатомию, а уже потом начинать сексуальную жизнь.

Женские ошибки

Намекают слишком тонко

Женщины сплошь и рядом уверены, что он "сам догадается". Но с мужчинами это так не работает, они ведь любят конкретику. Так что стоит конкретно говорить партнеру, как именно вам доставлять удовольствие.

Мало говорят о своих желаниях

Женщины уделяют мало внимания своей сексуальности, часто стесняются собственных желаний, думая, что они постыдны.

Концентрируются на недостатках своего тела

Когда мужчина возбужден, ему мало дела до вашего целлюлита или растяжек. Он хочет вас за ту энергию, которую вы излучаете, а не за идеальный пресс.

Беспокоятся о том, чтобы сделать все правильно

Из-за стремления сделать все правильно с "технической" точки зрения, девушкам может быть трудно расслабиться и получить удовольствие.

Прикасаются легко или неуверенно

Мужские прикосновения обычно более жесткие, поэтому они ожидают и от девушек большей уверенности во время ласки.