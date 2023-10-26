10 найгарячіших образів дружини Олександра Усика: око не відірвати

Дружина Олександра Усика

Катя - це єдина кохана жінка в житті Олександра, яка змогла пробудити у ньому справжні почуття. Нині вона його дружина, його підтримка, кохання, сила, опора, ніжність та всесвіт.. І сам чоловік визнає, що лише через присутність Каті в його житті, він став тим, ким є сьогодні.

Катерина не надто публічна особистість, проте вона демонструє своє життя у соціальній мережі Instagram. Зокрема жінка викладає фото з відпочинку або ж з тих заходів, на яких вона присутня.

Дружина Усика попри те, що народила трьох дітей і зараз вагітна четвертим малюком, після попередніх пологів, змогла зберегти гарні форми. Вона доглядає за своєю фігурою та має приголомшливий вигляд. Тому пропонуємо переглянути гарячі та вишукані образи Катерини.

Образи дружини Олександра Усика на пляжі

Катерина Усик показала неймовірні пляжні образи (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Вишукані образи Катерини Усик

Катерина Усик показала вишукані образи (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Варто нагадати, що пара живе разом вже понад 14 років і спостерігаючи за їхньою поведінкою, можна сказати - вони дуже цінують одне одного.

Чого лише вартує підтримка Каті на боях Олександра. Вона майже завжди знаходиться в перших рядах і словами, жестами та поглядом активно підбадьорює свого коханого. А її віра допомагає чоловікові відчувати в собі сили та здобувати перемоги.