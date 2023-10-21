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Усик та Ф'юрі попередньо узгодили дату поєдинку

Україна, Субота 21 жовтня 2023 20:37
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Усик та Ф'юрі попередньо узгодили дату поєдинку Фото: колаж РБК-Україна
Автор: Каріна Левицька

Чемпіон WBC в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі та володар титулів WBA, WBO, IBO та IBF українець Олександр Усик попередньо узгодили дату проведення поєдинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву менеджера Ф'юрі Спенсер Браун.

Боксери Ф’юрі та Усик домовились провести бій вже 23 грудня цього року.

Зауважимо, що на кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу.

Раніше Усик і Ф'юрі узгодили поєдинок за абсолют у хевівейті.Поєдинок відбудеться в Саудівській Аравії.

До слова, раніше Усик натякнув на завершення кар'єри в осяжній перспективі.

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