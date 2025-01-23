10 міфів про зарядку iPhone, яким давно пора перестати вірити

Використання iPhone під час заряджання шкідливе

Насправді це більше міф, ніж правда, особливо для сучасних смартфонів. Якщо ваш iPhone або будь-який інший телефон був випущений за останні десять років, його використання під час заряджання не принесе шкоди.

Звісно, зарядка може сповільнитися, оскільки частина енергії витрачатиметься на роботу пристрою, але різниця буде мінімальною. Однак те, на що варто звернути увагу, - це нагрівання.

Іноді iPhone може відчутно нагріватися під час заряджання, що може завдавати дискомфорту. Нагрівання справді шкідливе для пристрою, але сучасні телефони Apple оснащені системою управління теплом, яка захищає їх від перегріву.

iPhone під час заряджання (фото: MakeUseOf)

Не варто залишати iPhone на зарядці на ніч

Літій-іонна батарея у вашому iPhone має обмежений термін служби, і раніше вважали, що постійне перезарядження і недозарядження прискорюють її знос. Саме тому виник цей міф - колись він був актуальним. Однак сучасні iPhone оснащені розумними технологіями зарядки, які запобігають перезарядці.

Коли заряд вашого iPhone досягає 100 відсотків, пристрій припиняє заряджання і лише використовує мінімальну кількість енергії для підтримання повної батареї.

Крім того, всі iPhone з iOS 13 (починаючи з iPhone 6S) за замовчуванням оснащені функцією "Оптимізоване заряджання акумулятора". Ця функція аналізує ваш графік використання і відкладає зарядку після 80 відсотків, щоб телефон менше часу проводив на рівні 100 відсотків.

iPhone 15 і пізніші моделі пішли ще далі: вони дають змогу встановити межу заряджання нижче 100 відсотків, щоб пристрій взагалі не досягав повного заряду.

Чи можна заряджати iPhone на ліжку?

Тепер, коли ми з'ясували, що можна заряджати iPhone на ніч, потрібно додати, що робити це на ліжку - точно не найкраща ідея. Крім невеликого ризику загоряння (особливо якщо використовуються несправні кабелі та зарядні пристрої), тепло від матраца прискорює знос акумулятора.

Хоча може здатися, що це не важливо, iPhone дійсно потребує хорошого повітрообміну для правильного охолодження. Навіть з удосконаленою системою терморегуляції Apple, якщо телефон не може охолоджуватися, тепло буде накопичуватися. Якщо вам потрібно тримати телефон поруч із собою під час сну, краще покласти його на тумбочку біля ліжка, а не ховати під матрацом, подушкою або тілом.

Зарядка iPhone на ліжку (фото: MakeUseOf)

Швидка зарядка негативно впливає на акумулятор

Теоретично, швидке заряджання справді спричиняє більше нагріву, але його негативний вплив настільки незначний, що він мізерний порівняно з перевагами. Навіть більше, ви можете без побоювань швидко заряджати будь-який iPhone, починаючи з 8 лінійки. Ці моделі розраховані на такі навантаження.

Apple провела випробування, щоб гарантувати безпеку швидкого заряджання. Компанія також додала механізми, які захищають телефони при екстремальних температурах. Однак важливо пам'ятати, що різні моделі iPhone підтримують різну потужність зарядки, залежно від покоління пристрою.

Швидка зарядка (фото: MakeUseOf)

Заряджання iPhone в режимі низького енергоспоживання псує акумулятор

Режим низького енергоспоживання практично не впливає на процес заряджання. Звісно, він також не чинить негативного впливу на батарею.

Навіть більше, такий режим може навіть продовжити термін служби акумулятора, оскільки змушує iPhone споживати менше енергії.

Не можна використовувати зарядний пристрій або пауербанк не від Apple

Існує безліч перевірених виробників, сертифікованих за програмою MFi (Made for iPhone), як-от Anker, Spigen, Mophie, Belkin і UGREEN. Використання їхніх пристроїв з iPhone абсолютно безпечне. Вам не потрібно турбуватися про те, що ваш телефон вийде з ладу, а зарядний пристрій розплавить розетку.

На підтвердження цього, Apple сама рекомендує сертифіковані зарядні пристрої та пауербанки сторонніх виробників, які продаються в офіційному онлайн-магазині Apple. Однак варто уникати дешевих підробок і неякісних зарядних пристроїв.

Зарядка iPhone в режимі низького енергоспоживання (фото: MakeUseOf)

Будь-який зарядний пристрій підійде, якщо він працює

Той факт, що дешевий зарядний пристрій, куплений випадково в Інтернеті або на вулиці, працює, зовсім не означає, що він безпечний для вашого телефону.

Погано зроблені зарядні пристрої не тільки шкодять акумулятору, а й можуть становити фізичну небезпеку через короткі замикання або загоряння. Деякі з них навіть можуть пошкодити порт зарядки iPhone (це трапляється частіше, ніж ви думаєте).

Крім того, ви можете наразитися на ризик витоку даних, оскільки недобросовісні виробники іноді вбудовують шкідливе ПЗ в зарядні кабелі.

Не використовуйте дешевий зарядний пристрій (фото: MakeUseOf)

Вимкнення iPhone прискорює заряджання

Цей міф заснований на припущенні, що вимкнений iPhone споживає менше енергії. Однак швидкість заряджання залежить від безлічі чинників, і вимкнення телефону практично не впливає на неї.

Згідно з тестами, телефон заряджається навіть повільніше у вимкненому стані. Це, ймовірно, пов'язано з тим, що в такому режимі пристрій не може обмінюватися даними із зарядним пристроєм через протокол USB Power Delivery (PD).

Саме тому iPhone автоматично вмикається, коли ви підключаєте його до зарядки.

Вимкнений iPhone на зарядці (фото: MakeUseOf)

Бездротова зарядка шкідлива для акумулятора

Не обов'язково. Дійсно, бездротова зарядка генерує більше тепла і заряджає телефон довше. Тепло може негативно вплинути на акумулятор, але будь-який стандартний бездротовий зарядний пристрій має ефективно розсіювати тепло.

У поєднанні з чудовою системою MagSafe від Apple та її терморегуляцією бездротова зарядка не повинна нашкодити вашому акумулятору.

Просто переконайтеся, що заряджаєте телефон у добре провітрюваному приміщенні та розміщуєте його на поверхні, яка не накопичує тепло.

Потрібно повністю розрядити батарею перед заряджанням

Це одна з найгірших речей, яку ви можете зробити для терміну служби акумулятора. Батареї iPhone зазвичай розраховані на близько 500 циклів. Це означає, що вони можуть зарядитися від 0 до 100 відсотків 500 разів, перш ніж акумулятор почне втрачати свою ємність.

Якщо ви регулярно дозволятимете телефону повністю розряджатися перед заряджанням, ви швидше вичерпаєте ці цикли.

Рекомендується підтримувати заряд телефону на рівні від 40 до 80 відсотків і заряджати його кілька разів протягом дня. Це незручно, але саме так ви зможете зберегти здоров'я акумулятора на довший термін.