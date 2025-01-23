10 мифов о зарядке iPhone, которым давно пора перестать верить

Использование iPhone во время зарядки вредно

На самом деле это больше миф, чем правда, особенно для современных смартфонов. Если ваш iPhone или любой другой телефон был выпущен за последние десять лет, его использование во время зарядки не принесет вреда.

Конечно, зарядка может замедлиться, так как часть энергии будет расходоваться на работу устройства, но разница будет минимальной. Однако то, на что стоит обратить внимание, - это нагрев.

Иногда iPhone может ощутимо нагреваться во время зарядки, что может доставлять дискомфорт. Нагрев действительно вреден для устройства, но современные телефоны Apple оснащены системой управления теплом, которая защищает их от перегрева.

iPhone во время зарядки (фото: MakeUseOf)

Не стоит оставлять iPhone на зарядке на ночь

Литий-ионная батарея в вашем iPhone имеет ограниченный срок службы, и ранее считалось, что постоянная перезарядка и недозарядка ускоряют ее износ. Именно поэтому возник этот миф - когда-то он был актуален. Однако современные iPhone оснащены умными технологиями зарядки, которые предотвращают перезарядку.

Когда заряд вашего iPhone достигает 100 процентов, устройство прекращает зарядку и лишь использует минимальное количество энергии для поддержания полной батареи.

Кроме того, все iPhone с iOS 13 (начиная с iPhone 6S) по умолчанию оснащены функцией "Оптимизированная зарядка аккумулятора". Эта функция анализирует ваш график использования и откладывает зарядку после 80 процентов, чтобы телефон меньше времени проводил на уровне 100 процентов.

iPhone 15 и более поздние модели пошли еще дальше: они позволяют установить предел зарядки ниже 100 процентов, чтобы устройство вообще не достигало полного заряда.

Можно ли заряжать iPhone на кровати?

Теперь, когда мы выяснили, что можно заряжать iPhone на ночь, нужно добавить, что делать это на кровати - точно не лучшая идея. Помимо небольшого риска возгорания (особенно если используются неисправные кабели и зарядные устройства), тепло от матраса ускоряет износ аккумулятора.

Хотя может показаться, что это не важно, iPhone действительно нуждается в хорошем воздухообмене для правильного охлаждения. Даже с усовершенствованной системой терморегуляции Apple, если телефон не может охлаждаться, тепло будет накапливаться. Если вам нужно держать телефон рядом с собой во время сна, лучше положить его на прикроватную тумбочку, а не прятать под матрасом, подушкой или телом.

Зарядка iPhone на кровати (фото: MakeUseOf)

Быстрая зарядка негативно влияет на аккумулятор

Теоретически, быстрая зарядка действительно вызывает больше нагрева, но ее негативное влияние настолько незначительно, что оно ничтожно по сравнению с преимуществами. Более того, вы можете без опасений быстро заряжать любой iPhone, начиная с 8 линейки. Эти модели рассчитаны на такие нагрузки.

Apple провела испытания, чтобы гарантировать безопасность быстрой зарядки. Компания также добавила механизмы, которые защищают телефоны при экстремальных температурах. Однако важно помнить, что разные модели iPhone поддерживают разную мощность зарядки, в зависимости от поколения устройства.

Быстрая зарядка (фото: MakeUseOf)

Зарядка iPhone в режиме низкого энергопотребления портит аккумулятор

Режим низкого энергопотребления практически не влияет на процесс зарядки. Конечно, он также не оказывает негативного влияния на батарею.

Более того, такой режим может даже продлить срок службы аккумулятора, поскольку заставляет iPhone потреблять меньше энергии.

Нельзя использовать зарядное устройство или пауэрбанк не от Apple

Существуют множество проверенных производителей, сертифицированных по программе MFi (Made for iPhone), таких как Anker, Spigen, Mophie, Belkin и UGREEN. Использование их устройств с iPhone абсолютно безопасно. Вам не нужно беспокоиться о том, что ваш телефон выйдет из строя, а зарядное устройство расплавит розетку.

В подтверждение этого, Apple сама рекомендует сертифицированные зарядные устройства и пауэрбанки сторонних производителей, которые продаются в официальном онлайн-магазине Apple. Однако стоит избегать дешевых подделок и некачественных зарядных устройств.

Зарядка iPhone в режиме низкого энергопотребления (фото: MakeUseOf)

Любое зарядное устройство подойдет, если оно работает

Тот факт, что дешевое зарядное устройство, купленное случайно в Интернете или на улице, работает, вовсе не означает, что оно безопасно для вашего телефона.

Плохо сделанные зарядные устройства не только вредят аккумулятору, но и могут представлять физическую опасность из-за коротких замыканий или возгораний. Некоторые из них даже могут повредить порт зарядки iPhone (это случается чаще, чем вы думаете).

Кроме того, вы можете подвергнуться риску утечки данных, так как недобросовестные производители иногда встраивают вредоносное ПО в зарядные кабели.

Не используйте дешевое зарядное устройство (фото: MakeUseOf)

Выключение iPhone ускоряет зарядку

Этот миф основан на предположении, что выключенный iPhone потребляет меньше энергии. Однако скорость зарядки зависит от множества факторов, и выключение телефона практически не влияет на нее.

Согласно тестам, телефон заряжается даже медленнее в выключенном состоянии. Это, вероятно, связано с тем, что в таком режиме устройство не может обмениваться данными с зарядным устройством через протокол USB Power Delivery (PD).

Именно поэтому iPhone автоматически включается, когда вы подключаете его к зарядке.

Выключенный iPhone на зарядке (фото: MakeUseOf)

Беспроводная зарядка вредна для аккумулятора

Не обязательно. Действительно, беспроводная зарядка генерирует больше тепла и заряжает телефон дольше. Тепло может негативно повлиять на аккумулятор, но любое стандартное беспроводное зарядное устройство должно эффективно рассеивать тепло.

В сочетании с превосходной системой MagSafe от Apple и ее терморегуляцией беспроводная зарядка не должна навредить вашему аккумулятору.

Просто убедитесь, что заряжаете телефон в хорошо проветриваемом помещении и размещаете его на поверхности, которая не накапливает тепло.

Нужно полностью разрядить батарею перед зарядкой

Это одна из худших вещей, которую вы можете сделать для срока службы аккумулятора. Батареи iPhone обычно рассчитаны на около 500 циклов. Это означает, что они могут зарядиться от 0 до 100 процентов 500 раз, прежде чем аккумулятор начнет терять свою емкость.

Если вы будете регулярно позволять телефону полностью разряжаться перед зарядкой, вы быстрее исчерпаете эти циклы.

Рекомендуется поддерживать заряд телефона на уровне от 40 до 80 процентов и заряжать его несколько раз в течение дня. Это неудобно, но именно так вы сможете сохранить здоровье аккумулятора на более долгий срок.