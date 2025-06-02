10 міфів про Україну, у які досі вірять американці

В Україні холодно 365 днів на рік

Можливо, хтось плутає нас із Сибіром. Але в нас є літо. Реальне. Зі спекою, кавунами та морем. У Києві +35 градусів у липні - нормальний сценарій, а не "анормальне потепління".

Ми всі говоримо російською

Це улюблена теза "експертів", які були в Україні в серіалі "Chernobyl". Ні, більшість українців говорить українською. Ба більше - чим далі триває війна, тим менше російської в публічному просторі. І це не про політику - це про гідність.

У нас досі немає цивілізації

"У вас там взагалі є Starbucks?" - питає іноді той, хто ніколи не бачив київських кав’ярень. Спойлер: наші бариста можуть рознести будь-який американський лате в пух і прах. У нас PayPass вже тоді працював, коли в деяких штатах ще писали чеки від руки.

Ми не ходимо між бетонних коробок із серіалу "The Americans", де все в депресивних тонах. Подивіться на Львів, Харків чи Одесу - це не "після СРСР", це Європа. З балконами, терасами, фестивалями й айтівцями.

Усі українці - фермери

"Ваша країна ж аграрна, так?" - це ніби сказати, що всі американці - ковбої. Так, у нас крута аграрка. Але ми ще й IT-нація, у нас є стартапи, банкінг краще, ніж у США, і молодь, яка не тільки копає та саджає картоплю, а й збирає дрони.

Українці та росіяни - братні народи, тільки трохи інші

Це найболючіше. Ми не "майже росіяни". У нас інша мова, історія, культура, менталітет, герої, біль, жарти, традиції. Ми - українці. І це не версія 2.0 Росії. Це окрема і дуже гідна історія.

У нас воюють "бідні хлопці з автоматиками"

Ні, в нас воюють серйозні люди з дронами, ШІ та хакерськими навичками. Українська армія - це не мужики в кирзаках, а вмотивовані воїни з неймовірною підготовкою. Це ще й операції кібервійни, аналітика з даних супутників, технології, які Пентагону ще тільки сняться.

У нас найкрутіші банки в смартфоні

Поки в деяких штатах досі платять чеками, в нас бабуся на базарі приймає Apple Pay. Додаток "Дія" - це не фантастика, а наш щоденний інструмент.

В українській мові більше слів, ніж в англійській

І ми можемо сказати "сумний", "засмучений", "понурий", "невеселий", "знуджений", "у печалі", "у журбі" - і це ще не все. А ще в нас є слово "співіснування", і воно стосується всього, крім Росії.

Українська кухня - це не лише борщ

Так, борщ - топ. Але спробуйте банош, форшмак, юшку, вареники, холодець (тільки обережно) і деруни зі шкварками. І тоді запитайте себе, чи справді вам потрібен ще один чизбургер.

Українки - не "mail order brides"

Це стереотип ще з 90-х, і він має померти вже. Українки - це підприємниці, науковиці, військові, волонтерки. Вони не шукають чоловіка з Техасу. Вони шукають адекватність і повагу. Хоч де ти живеш.