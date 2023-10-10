10 маловідомих фактів з життя Валерія Залужного: цього ви ще не чули

Валерій Залужний - Головнокомандувач Збройних Сил України, який зміг влаштувати роботу так, що його поважає кожен захисник на фронті.
РБК-Україна спираючись на відео Люкс.ФМ розповідає про 10 маловідомих, але дуже цікавих факти про Валерія Залужного.
Маловідомі факти про залізного генерала Валерія Залужного
Факти про дитинство Валерія
У школі Валерій вчився старанно та був відповідальним за тих, хто потрапляв у біду. До 7 класу Залужний був маленького зросту, але потім витягнувся. А через рожеві щічки та миловидність, друзі називали його називали “Валєрчік”.
Залужний колись хотів стати коміком, але не судилося.
Маловідомі факти про Валерія Залужного (фото: facebook.com/ganna.maliar)
Факти про кар'єру Залужного
Був нагороджений перехідним мечем Королеви Великої Британії.
Валерій Залужний - єдиний головнокомандувач, який був на фронті.
А також Залужний не розраховував на посаду Головнокомандувача ЗСУ. У липні 2021 року Володимир Зеленський призначив Залужного Головнокомандувачем особисто. В той момент Валерій святкував День народження дружини та пив пиво.
Маловідомі факти про Валерія Залужного (фото: Getty images)
Особисті факти про Валерія Залужного
Валерій Залужний має дуже добре серце. Він єдиний командир, який може зателефонувати звичайному військовому та поговорити з ним.
Залужний взимку 2023 року отримав у спадок 1 мільйон доларів, який переказав на потреби ЗСУ. А спадок Валерій отримав від співробітника всесвітньовідомої компанії - Microsoft Corporation, математика, фізика та хіміка українського походження - Григорія Степанця.
Залужний полюбляє слухати диско 80-х, та іноді у войовничому настрої слухає гурт Рамштайн.
Валерій любить розвантажувати мозок в Instagram, а особливо полюбляє контент з котиками та іноді, навіть ставить лайки.
На честь генерала Валерія Залужного в Україні названо дві вулиці. Одна з них з'явилась в Дніпропетровській області, а інша в Хмельницькій області.
Маловідомі факти про Валерія Залужного (фото: facebook.com/CinCafu)