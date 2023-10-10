10 маловідомих фактів з життя Валерія Залужного: цього ви ще не чули

Валерій Залужний - Головнокомандувач Збройних Сил України, який зміг влаштувати роботу так, що його поважає кожен захисник на фронті.

РБК-Україна спираючись на відео Люкс.ФМ розповідає про 10 маловідомих, але дуже цікавих факти про Валерія Залужного.

Раніше ми розповідали про те, що герой України пояснив, чому військові так люблять Залужного.

А також писали про те, що Залужний розповів про першу розмову з Міллі.