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10 малоизвестных фактов из жизни Валерия Залужного: этого вы еще не слышали

Малоизвестные факты из жизни Валерия Залужного (фото: facebook.com/vzaluzny)
Автор: Юлия Любченко

Валерий Залужный - Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины, который смог устроить работу так, что его уважает каждый защитник на фронте.

РБК-Украина опираясь на видео Люкс.ФМ рассказывает о 10 малоизвестных, но очень интересных фактах о Валерии Залужном.

Малоизвестные факты о железном генерале Валерии Залужном

Факты о детстве Валерия

  • В школе Валерий учился усердно и отвечал за тех, кто попадал в беду. До 7 класса Залужный был маленького роста, но потом вытянулся. А из-за розовых щечек и миловидности, друзья называли его называли "Валерчик".
  • Залужный когда-то хотел стать комиком, но не суждено было.

Малоизвестные факты о Валерии Залужном (фото: facebook.com/ganna.maliar)

Факты о карьере Залужного

  • Был награжден переходным мечом Королевы Великобритании.
  • Валерий Залужный - единственный главнокомандующий, который был на фронте.
  • А также Залужный не рассчитывал на должность Главнокомандующего ВСУ. В июле 2021 года Владимир Зеленский назначил Залужного Главнокомандующим лично. В тот момент Валерий праздновал День рождения супруги и пил пиво.

Малоизвестные факты о Валерии Залужном (фото: Getty images)

Личные факты о Валерии Залужном

  • У Валерия Залужного очень доброе сердце. Он единственный командир, который может позвонить по телефону обычному военному и поговорить с ним.
  • Залужный зимой 2023 года получил по наследству 1 миллион долларов, который перевел на нужды ВСУ. А наследство Валерий получил от сотрудника всемирно известной компании - Microsoft Corporation, математика, физика и химика украинского происхождения - Григория Степанца.
  • Залужный любит слушать диско 80-х, но иногда  в воинственное настроение слушает группу Рамштайн.
  • Валерий любит разгружать мозг в Instagram, особенноему нравиться контент с котиками и иногда, он даже ставит лайки.
  • В честь генерала Валерия Залужного в Украине названы две улицы. Одна из них появилась в Днепропетровской области, другая в Хмельницкой области.

Малоизвестные факты о Валерии Залужном (фото: facebook.com/CinCafu)

Раньше мы рассказывали о том, что герой Украины объяснил, почему военные так любят Залужного.

А также писали о том, что Залужный рассказал о первом разговоре с Милли.

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