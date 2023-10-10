10 малоизвестных фактов из жизни Валерия Залужного: этого вы еще не слышали

Валерий Залужный - Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины, который смог устроить работу так, что его уважает каждый защитник на фронте.

РБК-Украина опираясь на видео Люкс.ФМ рассказывает о 10 малоизвестных, но очень интересных фактах о Валерии Залужном.

Раньше мы рассказывали о том, что герой Украины объяснил, почему военные так любят Залужного.

А также писали о том, что Залужный рассказал о первом разговоре с Милли.