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10-летняя украинка стала чемпионкой мира по балету: самая молодая участница соревнований

Автор: Роман Мирончук

Елизавета Биденко в 10 лет стала чемпионкой мира по бальным танцам. На этом соревновании украинка была самой молодой участницей и обошла танцовщиц из Англии, Испании, Франции и Польши.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Девочка занимается балетом с 4 лет. Перед Чемпионатом мира она тренировалась по четыре часа в день. Вернувшись с соревнований, она сразу идет на тренировку, ведь впереди новые испытания. Через два месяца начнутся соревнования в Париже.

"Она приходит на уроки и через несколько минут она мокрая, она использует тот потенциал, который только может быть. Я даже не сомневаюсь, что это будет мировая звезда", - говорит тренер Лизы.

Родители поддерживают свою дочь и коллекционируют ее награды. При этом мама юной танцовщицы призналась, что не считала все награды, но их очень много.

Из-за напряженного графика у девочки отсутствует свободное время. У нее изнурительные тренировки и есть ограничения в еде, но ей все нравится. Лиза мечтает о балете и хочет учится за рубежом.

"У нас постоянно поднята нога, постоянно шпагат, мы спим в шпагате, сидим в шпагате и едим в шпагате", - рассказал отец.

10-летняя украинка стала чемпионкой мира по балету (видео: YouTube)

Напомним, украинская борчиха Ирина Коляденко за медаль на Олимпиаде 2020 получила квартиру, но решила подарить ее своему тренеру. На этом история не закончилась, и власти Ирпеня приготовили для нее сюрприз.

Мы также писали о том, что призерка Олимпиады в Токио продала медаль за 3 миллиона гривен, чтобы помочь больному ребенку.

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