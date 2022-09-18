10-летний украинский школьник получил письмо от Елизаветы II: что в последнем послании (фото)

Елизавета II славилась своей открытостью и всегда отвечала на письма детей из Украины. Незадолго до своей кончины 96-летняя королева Великобритании с благодарностью ответила 10-летнему школьнику из Украинки под Киевом, который отправил монарху нарисованный портрет с поздравлениями.
Об этом передали на Facebook-странице горсовета Украинки "Українська громада".
Максим Геря, ученик Академического лицея №1, очень интересовался Елизаветой II и старался побольше узнать о персоне британской королевы. Мальчик много читал о монархе и рисовал ее.
И вот один из таких портретов решил отправить Елизавете II лично, добавив письмо-поздравление королеве по случаю 70-летия ее правления.
10-летний школьник из Украинки написал Елизавете II и получил от королевы ответ (фото: facebook.com/UkrainskagromadaOTG)
"24 августа, совершенно неожиданно, накануне своего дня рождения, Максим получил письмо-ответ, о котором мечтал, которое сохранит на всю свою жизнь. Ведь это не только память о самом письме от королевы, но и теперь - память о том, что он успел получить его от настоящей легенды, недавно ушедшей из жизни", - говорится в публикации.
Также показано фото этого послания. Вот что говорится в тесте письма: "Посылаю вам свою благодарность за ваше любезное послание по случаю Семидесятой годовщины моего восшествия на престол".
10-летний Максим из Украинки получил от королевы Елизаветы II ответ на свое письмо (фото: facebook.com/UkrainskagromadaOTG)
Ранее мы рассказывали, как Елизавета II поддерживала народ Украины и словами, и поступками.
К слову, напомним, что буквально накануне полномасштабного вторжения РФ 10-летняя девочка из Кропивницкого Саша писала королеве Британии письмо с просьбой повлиять на Путина, чтобы руководитель страны-агрессора забрал свои войска с украинской земли.