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10-річний український школяр отримав листа від Єлизавети II: що в останньому посланні (фото)

Фото: Єлизавета II незадовго до смерті відповіла на листа українського школяра (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Єлизавета II славилася своєю відкритістю та завжди відповідала на листи дітей з України. Незадовго до своєї смерті 96-річна королева Великої Британії з вдячністю відповіла 10-річному школяру з Українки під Києвом, який відправив монарху намальований портрет із вітаннями.

Про це передали на Facebook-сторінці міськради Українки "Українська громада".

Максим Геря, учень Академічного ліцею №1, дуже цікавився Єлизаветою II та намагався більше дізнатися про персону британської королеви. Хлопчик багато читав про монарха та малював її.

І ось один із таких портретів вирішив відправити Єлизаветі II особисто, додавши лист-вітання королеві з нагоди 70-річчя її правління.

10-річний школяр з Українки написав Єлизаветі II та отримав від королеви відповідь (фото: facebook.com/UkrainskagromadaOTG)

"24 серпня, зовсім несподівано, напередодні свого дня народження, Максим отримав омріяний лист-відповідь, який збереже на все своє життя. Адже це не тільки пам'ять про сам лист від королеви, а й відтепер - пам'ять про те, що він встиг отримати його від справжньої легенди, яка нещодавно пішла з життя", - йдеться в публікації.

Також показано фото цього листа. Ось що говориться в тесті листа: "Переказую вам свою вдячність за ваше люб'язне послання з нагоди Сімдесятої річниці мого сходження на престол".

10-річний Максим з Українки отримав від королеви Єлизавети II відповідь на свій лист (фото: facebook.com/UkrainskagromadaOTG)

Раніше ми розповідали, як Єлизавета II підтримувала народ України і словами і вчинками.

До речі, нагадаємо, що буквально напередодні повномасштабного вторгнення РФ 10-річна дівчинка з Кропивницького Саша писала королеві Британії лист із проханням вплинути на Путіна, щоб керівник країни-агресора забрав свої війська з української землі.

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Київська областьЄлизавета II