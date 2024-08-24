10 крутих речей, на які можна власноруч перетворити пластикові пакети

Придушення бур'янів за допомогою пластикових пакетів

Розкладіть пластикові пакети у своєму саду під мульчу, щоб запобігти росту бур'янів. Однак будьте обережні, щоб не накрити коріння рослин, оскільки пластикові пакети можуть їх задушити.

Захист тендітних рослин від морозу

У реальному житті рослини дійсно можуть постраждати від морозу, отримавши щось на кшталт обмороження. Захистіть тендітні рослини в разі заморозків, накривши їх пластиковими пакетами. Пакети виступатимуть в ролі ізоляції та врятують ваші рослини.

Повітряний змій із пластикового пакета: простий та дешевий

Захопіть дітей у вітряний день, створивши повітряні змії з пластикових пакетів. Усе, що потрібно зробити, це прив'язати мотузку до ручок пакета. Це найлегший у виготовленні повітряний змій!

Крім того, пластикові пакети ідеально підходять для виготовлення парашутів для іграшок, оскільки вони легко піднімаються в повітря.

Завдяки своїй формі та ручкам, пакет - це вже готовий змій або парашут (фото: playteachrepeat.com)

Світлодіодна лампа з пластиковим абажуром

Зі світлодіодної лампи та пакета можна створити чудовий варіант світильника, який буде не тільки декоративним, але й цілком функціональним. Найпростіше рішення - обтягнути старий абажур красивим поліетиленом.

Проте врахуйте, що традиційні лампи розжарювання для таких виробів не підходять з очевидних причин.

Виготовлення "пряжі" з пластикових пакетів

Базовим матеріалом для багатьох виробів із пластикових пакетів є так звана "пряжа", яку можна легко створити в домашніх умовах.

Для цього потрібно розпрямити пакет, скласти його вздовж на кілька частин, нарізати поперек на кілька частин, а потім з'єднати отримані кільця між собою, зв'язуючи їх у довгу "нитку".

Такий матеріал можна використовувати для різноманітних творчих проєктів, що не тільки зменшує кількість відходів, але й відкриває нові можливості для креативності.

Плетений водонепроникний мішок або кошик

Створіть водонепроникний мішок, використовуючи пластикові пакети. Просто наріжте їх на тонкі смужки та зв’яжіть їх разом, щоб створити довгу нитку.

Використовуйте цю "пряжу" замість звичайної та зв’яжіть собі водонепроникний мішок, який ідеально підходить для поїздок на пляж. Крім того, такий мішок буде легким і міцним, що забезпечить його тривалий термін використання.

Міцний, красивий та дуже дешевий кошик (фото: luckyladybirdcraft.blogspot.com)

Виготовлення браслетів

Перетворіть звичайні пластикові браслети та перероблені пакети на стильні модні аксесуари. Просто скрутіть пакет і оберніть його навколо браслетів, використовуючи пакети різних кольорів, щоб створити браслети, які підходитимуть до будь-якого вбрання.

Це не лише екологічно, але й дозволяє додати оригінальності до свого образу, створюючи унікальні аксесуари.

Виготовлення намистин

Перетворіть порожні пластикові пакети з магазину на красиві намистини для створення різноманітних прикрас. Хоча цей проєкт може здатися трохи складним, після освоєння техніки ви зможете створювати чудові сережки, намиста та інші прикраси з пластикових намистин.

Стрибалка зі старих пакетів: весела ідея для дітей

Забудьте про куповані стрибалки, які постійно губляться, і скористайтеся цим дешевим і веселим рішенням. Сплетіть пластикові пакети в стрибалку, яка подарує вам години веселощів!

До того ж діти зможуть долучитися до процесу виготовлення, що забезпечить їм додатковий час для веселого та корисного заняття з родиною.

Для такого плетіння навіть не треба робити "пряжу" (фото: onecrazyhouse.com)

Підставки під гаряче з перероблених пластикових пакетів

З'єднайте пластикові пакети разом, створивши стильні підставки під гаряче. Вони чудово захищатимуть поверхню столу від високих температур і можуть бути виготовлені в різних кольорах і формах для додавання індивідуальності вашій кухні.