10 крутих і недорогих подарунків на Миколая для хлопчика і дівчинки

Витоки свята

6 грудня українці вшановують пам'ять єпископа Миколая Мирлікійського, який жив ще за часів Римської імперії. Церква шанує Миколая як зразок глибокої, міцної, діяльної та істинної віри.

Відомо, що українці шанували Миколая-святителя здавна. Своїм покровителем його вважали навіть козаки Запорізької Січі. Йдучи у плавання на човнах-чайках, вони брали з собою зображення святого як талісман.

У часи Першої світової війни на кораблях Чорноморського флоту (де переважно служили українці) над дверима кают висіли іконки Чудотворця.

Сьогодні напередодні Дня святого Миколая діти пишуть йому листи з побажаннями, а зранку під подушками знаходять подарунки.

У західній культурі Миколай святитель став прообразом різдвяного Санта Клауса.

Подарунки для хлопців

Слухняні хлопці зранку в День святого Миколая можуть знайти під подушкою недорогі, але цікаві й корисні подарунки:

конструктор

м'яч (чи інше спортивне приладдя)

пазл

машинки (або навіть цілий гоночний трек)

калейдоскоп

книжку

лазерну указку

набір для домашнього баскетболу, боксу

каремат для спорту й походів

улюблені солодощі

Подарунки для дівчат

Дівчатам, як і хлопцям, святий Миколай може приносити найрізноманітніші подарунки. Це може бути: