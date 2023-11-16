10 крутих і недорогих подарунків на Миколая для хлопчика і дівчинки

Цього року День святого Миколая Чудотворця припадає на середу, 6 грудня. З нього стартує цикл зимових свят. А всі хлопчики й дівчата мріють знайти під подушкою омріяні подарунки.
РБК-Україна (проект Styler) дослідило пропозиції у мережі й розповідає, що найкраще подарувати дітям на свято Миколая, не витративши при цьому весь сімейний бюджет.
6 грудня українці вшановують пам'ять єпископа Миколая Мирлікійського, який жив ще за часів Римської імперії. Церква шанує Миколая як зразок глибокої, міцної, діяльної та істинної віри.
Відомо, що українці шанували Миколая-святителя здавна. Своїм покровителем його вважали навіть козаки Запорізької Січі. Йдучи у плавання на човнах-чайках, вони брали з собою зображення святого як талісман.
У часи Першої світової війни на кораблях Чорноморського флоту (де переважно служили українці) над дверима кают висіли іконки Чудотворця.
Сьогодні напередодні Дня святого Миколая діти пишуть йому листи з побажаннями, а зранку під подушками знаходять подарунки.
У західній культурі Миколай святитель став прообразом різдвяного Санта Клауса.
Слухняні хлопці зранку в День святого Миколая можуть знайти під подушкою недорогі, але цікаві й корисні подарунки:
Дівчатам, як і хлопцям, святий Миколай може приносити найрізноманітніші подарунки. Це може бути:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, скільки грошей дарувати на весілля, щоб бути ідеальним гостем.
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