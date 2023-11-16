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10 крутих і недорогих подарунків на Миколая для хлопчика і дівчинки

Найважливіше для дитини - "магія" свята (фото: Freepik)
Автор: Ірина Костенко

Цього року День святого Миколая Чудотворця припадає на середу, 6 грудня. З нього стартує цикл зимових свят. А всі хлопчики й дівчата мріють знайти під подушкою омріяні подарунки.

РБК-Україна (проект Styler) дослідило пропозиції у мережі й розповідає, що найкраще подарувати дітям на свято Миколая, не витративши при цьому весь сімейний бюджет.

Витоки свята

6 грудня українці вшановують пам'ять єпископа Миколая Мирлікійського, який жив ще за часів Римської імперії. Церква шанує Миколая як зразок глибокої, міцної, діяльної та істинної віри.

Відомо, що українці шанували Миколая-святителя здавна. Своїм покровителем його вважали навіть козаки Запорізької Січі. Йдучи у плавання на човнах-чайках, вони брали з собою зображення святого як талісман.

У часи Першої світової війни на кораблях Чорноморського флоту (де переважно служили українці) над дверима кают висіли іконки Чудотворця.

Сьогодні напередодні Дня святого Миколая діти пишуть йому листи з побажаннями, а зранку під подушками знаходять подарунки. 

У західній культурі Миколай святитель став прообразом різдвяного Санта Клауса.

Подарунки для хлопців

Слухняні хлопці зранку в День святого Миколая можуть знайти під подушкою недорогі, але цікаві й корисні подарунки:

  • конструктор
  • м'яч (чи інше спортивне приладдя)
  • пазл
  • машинки (або навіть цілий гоночний трек)
  • калейдоскоп
  • книжку
  • лазерну указку
  • набір для домашнього баскетболу, боксу
  • каремат для спорту й походів
  • улюблені солодощі

Подарунки для дівчат

Дівчатам, як і хлопцям, святий Миколай може приносити найрізноманітніші подарунки. Це може бути:

  • набір для малювання (альбом, фарби, фломастери, гелеві ручки з блискітками, маркери для малювання водою і т.ін.)
  • набір для творчості, аквагриму, плетіння бісером, вишивання, хімічних експериментів тощо
  • набір для приготування цукерок
  • розмальовка по номерах
  • книжка
  • конструктор
  • настільна гра чи головоломка
  • пазл
  • м'яка іграшка
  • солодощі

Нагадаємо, раніше ми розповідали, скільки грошей дарувати на весілля, щоб бути ідеальним гостем.

Читайте також, що й коли дарувати вчителям, аби нікого не образити.

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