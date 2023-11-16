10 крутых и недорогих подарков на Николая для мальчика и девочки

Истоки праздника

6 декабря украинцы чтят память епископа Николая Мирликийского, жившего еще во времена Римской империи. Церковь чтит Николая как образец глубокой, крепкой, деятельной и истинной веры.

Известно, что украинцы уважали Николая-святителя издавна. Своим покровителем его считали даже козаки Запорожской Сечи. Идя в плавание на лодках-чайках, они брали с собой изображение святого как талисман.

Во время Первой мировой войны на кораблях Черноморского флота (где преимущественно служили украинцы) над дверью кают висели иконки Чудотворца.

Сегодня в канун Дня святого Николая дети пишут ему письма с пожеланиями, а утром под подушками находят подарки.

В западной культуре Николай святитель стал прообразом рождественского Санта-Клауса.

Подарки для мальчиков

Послушные мальчики с утра в День святого Николая могут найти под подушкой недорогие, но интересные и полезные подарки:

конструктор

мяч (или другие спортивные принадлежности)

пазл

машинки (или даже целый гоночный трек)

калейдоскоп

книгу

лазерную указку

набор для домашнего баскетбола, бокса

каремат для спорта и походов

любимые сладости

Подарки для девочек

Девочкам, как и мальчикам, святой Николай может приносить самые разные подарки. Это может быть: