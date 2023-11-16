10 крутых и недорогих подарков на Николая для мальчика и девочки

В этом году День святого Николая Чудотворца выпадает на среду, 6 декабря. С него стартует цикл зимних праздников. А все мальчики и девочки мечтают найти под подушкой долгожданные подарки.
РБК-Украина (проект Styler) исследовало предложения в сети и рассказывает, что лучше всего подарить детям на праздник Николая, не потратив при этом весь семейный бюджет.
6 декабря украинцы чтят память епископа Николая Мирликийского, жившего еще во времена Римской империи. Церковь чтит Николая как образец глубокой, крепкой, деятельной и истинной веры.
Известно, что украинцы уважали Николая-святителя издавна. Своим покровителем его считали даже козаки Запорожской Сечи. Идя в плавание на лодках-чайках, они брали с собой изображение святого как талисман.
Во время Первой мировой войны на кораблях Черноморского флота (где преимущественно служили украинцы) над дверью кают висели иконки Чудотворца.
Сегодня в канун Дня святого Николая дети пишут ему письма с пожеланиями, а утром под подушками находят подарки.
В западной культуре Николай святитель стал прообразом рождественского Санта-Клауса.
Послушные мальчики с утра в День святого Николая могут найти под подушкой недорогие, но интересные и полезные подарки:
Девочкам, как и мальчикам, святой Николай может приносить самые разные подарки. Это может быть:
Напомним, раньше мы рассказывали, сколько денег дарить на свадьбу, чтобы быть идеальным гостем.
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