10 найкращих ігрових ноутбуків прямо зараз

Asus ROG Strix Scar 16

Ціна: 54 999 гривень

Asus ROG Strix Scar 16 - це потужний ноутбук із конфігураціями, що включають процесор Intel i9-13980HX та графічний процесор RTX 4090. Його відмінною особливістю є дисплей Mini LED 'Nebula HDR', який пропонує яскраві кольори та глибокі контрасти.

Він забезпечує виняткову продуктивність, що робить його ідеальним для серйозних геймерів, які хочуть отримати першокласну графіку та обчислювальну потужність.

Asus ROG Strix Scar 16 (фото: PCMag)

Lenovo Legion Pro 7i

Ціна: 115 999 гривень

Ця модель цінується за баланс продуктивності та вартості. Оснащений графічним процесором RTX 4080 та процесором Intel Core i9-13900HX 13-го покоління, він забезпечує відмінну ігрову продуктивність без високої ціни деяких конкурентів.

Однак час автономної роботи менш вражає, тому він найкраще підходить для ігор при підключенні до розетки.

Lenovo Legion Pro 7i (фото: PC Gamer)

MSI Titan 18 HX

Ціна: 174 524 гривні

MSI Titan 18 HX відрізняється своїм величезним 18-дюймовим міні-LED дисплеєм та продуктивністю, подібною до настільного комп'ютера.

Цей ноутбук ідеально підходить для геймерів, які не хочуть йти на компроміс щодо розміру екрана чи потужності. Він оснащений процесором Intel Core i9-13980HX та графічним процесором RTX 4090, забезпечуючи чудовий ігровий досвід.

MSI Titan 18 HX (фото: Tom's Hardware)

Acer Nitro 16

Ціна: 49 999 гривень

Відмінний варіант для геймерів з обмеженим бюджетом, Acer Nitro 16 пропонує солідну продуктивність з процесором AMD Ryzen 5 7640HS і графічним процесором RTX 4050.

Він оснащений 16-дюймовим дисплеєм із частотою оновлення 165 Гц та підтримкою G-Sync, що робить його сильним конкурентом у початковому рівні.

Acer Nitro 16 (фото: TechRadar)

Razer Blade 16

Ціна: 102 135 гривень

Razer Blade 16 відомий своїм елегантним дизайном та висококласними характеристиками. Він поставляється з процесором Intel Core i9-14900HX та графічним процесором RTX 4090, забезпечуючи виняткову ігрову продуктивність.

Його 16-дюймовий QHD-дисплей та преміальна якість збірки роблять його улюбленцем серед геймерів, які хочуть поєднувати стиль та функціональність.

Razer Blade 16 (фото: PC Gamer)

Asus ROG Zephyrus G14

Ціна: 89 999 гривень

Високо оцінений за портативність і продуктивність, Asus ROG Zephyrus G14 оснащений процесором AMD Ryzen 9 7940HS і графічним процесором RTX 4080. Його компактний 14-дюймовий дизайн не жертвує потужністю, що робить його відмінним вибором для геймерів.

Asus ROG Zephyrus G14 (фото: PC Gamer)

Dell G15

Ціна: 48 999 гривень

Dell G15 - це варіант середнього рівня, який добре поєднує вартість та продуктивність. Він включає процесор AMD Ryzen 7 7840HS і графічний процесор RTX 4050, пропонуючи солідні ігрові можливості без шкоди для бюджету. Його якість складання та розумна ціна роблять його популярним вибором.

Dell G15 (фото: RTINGS)

HP Omen 17

Ціна: 92 999 гривень

Цей ноутбук виділяється своїм великим 17,3-дюймовим дисплеєм та потужною ігровою продуктивністю.

З можливістю вибору високопродуктивних процесорів Intel і AMD і графічних процесорів до RTX 4080, HP Omen 17 орієнтований на геймерів, які віддають перевагу великому екрану та потужному обладнанню.

HP Omen 17 (фото: PC World)

Gigabyte Aorus 15

Ціна: 54 999 гривень

Gigabyte Aorus 15 пропонує гарне поєднання продуктивності та портативності. Він оснащений процесором Intel Core i7-13700H та графічним процесором RTX 4070, забезпечуючи відмінну ігрову продуктивність у відносно компактному форм-факторі.

Gigabyte Aorus 15 (фото: PCMag)

Alienware x16

Ціна: 171 999 гривень

Відомий своїм відмінним дизайном і преміальними функціями, Alienware x16 включає процесор Intel Core i9-13900HX і графічний процесор RTX 4090.

Його просунута система охолодження та високоякісний дисплей роблять його найкращим вибором для геймерів, які хочуть отримати високопродуктивну машину з унікальним зовнішнім виглядом.

Alienware x16 (фото: PCMag)