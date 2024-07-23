10 лучших игровых ноутбуков прямо сейчас

Рынок игровых ноутбуков сегодня более конкурентен, чем когда-либо, производители постоянно расширяют границы производительности, портативности и эстетики. Независимо от того, являетесь ли вы заядлым геймером или случайным игроком, есть игровые ноутбуки, которые соответствуют вашим потребностям и бюджету.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает про лучшие игровые ноутбуки в 2024 году, которые идеально подойдут любителям игр.
Цена: 54 999 гривен
Asus ROG Strix Scar 16 - это мощный ноутбук с конфигурациями, включающими процессор Intel i9-13980HX и графический процессор RTX 4090. Его отличительной особенностью является дисплей Mini LED 'Nebula HDR', который предлагает яркие цвета и глубокие контрасты.
Он обеспечивает исключительную производительность, что делает его идеальным для серьезных геймеров, которые хотят получить первоклассную графику и вычислительную мощность.
Asus ROG Strix Scar 16 (фото: PCMag)
Цена: 115 999 гривен
Эта модель ценится за баланс производительности и стоимости. Оснащенный графическим процессором RTX 4080 и процессором Intel Core i9-13900HX 13-го поколения, он обеспечивает отличную игровую производительность без высокой цены некоторых конкурентов.
Однако его время автономной работы менее впечатляет, поэтому он лучше всего подходит для игр при подключении к розетке.
Lenovo Legion Pro 7i (фото: PC Gamer)
Цена: 174 524 гривен
MSI Titan 18 HX отличается своим огромным 18-дюймовым мини-LED дисплеем и производительностью, подобной настольному компьютеру.
Этот ноутбук идеально подходит для геймеров, которые не хотят идти на компромисс в отношении размера экрана или мощности. Он оснащен процессором Intel Core i9-13980HX и графическим процессором RTX 4090, обеспечивая превосходный игровой опыт.
MSI Titan 18 HX (фото: Tom's Hardware)
Цена: 49 999 гривен
Отличный вариант для геймеров с ограниченным бюджетом, Acer Nitro 16 предлагает солидную производительность с процессором AMD Ryzen 5 7640HS и графическим процессором RTX 4050.
Он оснащен 16-дюймовым дисплеем с частотой обновления 165 Гц и поддержкой G-Sync, что делает его сильным конкурентом в начальном уровне.
Acer Nitro 16 (фото: TechRadar)
Цена:102 135 гривен
Razer Blade 16 известен своим элегантным дизайном и высококлассными характеристиками. Он поставляется с процессором Intel Core i9-14900HX и графическим процессором RTX 4090, обеспечивая исключительную игровую производительность.
Его 16-дюймовый QHD-дисплей и премиальное качество сборки делают его любимцем среди геймеров, которые хотят сочетать стиль и функциональность.
Razer Blade 16 (фото: PC Gamer)
Цена: 89 999 гривен
Высоко оцененный за портативность и производительность, Asus ROG Zephyrus G14 оснащен процессором AMD Ryzen 9 7940HS и графическим процессором RTX 4080. Его компактный 14-дюймовый дизайн не жертвует мощностью, что делает его отличным выбором для геймеров.
Asus ROG Zephyrus G14 (фото: PC Gamer)
Цена: 48 999 гривен
Dell G15 - это вариант среднего уровня, который хорошо сочетает стоимость и производительность. Он включает в себя процессор AMD Ryzen 7 7840HS и графический процессор RTX 4050, предлагая солидные игровые возможности без ущерба для бюджета. Его качество сборки и разумная цена делают его популярным выбором.
Dell G15 (фото: RTINGS)
Цена: 92 999 гривен
Этот ноутбук выделяется своим большим 17,3-дюймовым дисплеем и мощной игровой производительностью.
С возможностью выбора высокопроизводительных процессоров Intel и AMD и графических процессоров до RTX 4080, HP Omen 17 ориентирован на геймеров, предпочитающих большой экран и мощное оборудование.
HP Omen 17 (фото: PC World)
Цена: 54 999 гривен
Gigabyte Aorus 15 предлагает хорошее сочетание производительности и портативности. Он оснащен процессором Intel Core i7-13700H и графическим процессором RTX 4070, обеспечивая отличную игровую производительность в относительно компактном форм-факторе.
Gigabyte Aorus 15 (фото: PCMag)
Цена: 171 999 гривен
Известный своим отличительным дизайном и премиальными функциями, Alienware x16 включает в себя процессор Intel Core i9-13900HX и графический процессор RTX 4090.
Его продвинутая система охлаждения и высококачественный дисплей делают его лучшим выбором для геймеров, которые хотят получить высокопроизводительную машину с уникальным внешним видом.
Alienware x16 (фото: PCMag)
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При подготовке материала использовались следующие источники: TechRadar, PC Gamer, Engadget, Tom's Hardware.