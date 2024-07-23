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10 лучших игровых ноутбуков прямо сейчас

ТОП 10 лучших игровых ноутбуков в 2024 году (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Рынок игровых ноутбуков сегодня более конкурентен, чем когда-либо, производители постоянно расширяют границы производительности, портативности и эстетики. Независимо от того, являетесь ли вы заядлым геймером или случайным игроком, есть игровые ноутбуки, которые соответствуют вашим потребностям и бюджету.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает про лучшие игровые ноутбуки в 2024 году, которые идеально подойдут любителям игр.

Asus ROG Strix Scar 16 

Цена: 54 999 гривен 

Asus ROG Strix Scar 16 - это мощный ноутбук с конфигурациями, включающими процессор Intel i9-13980HX и графический процессор RTX 4090. Его отличительной особенностью является дисплей Mini LED 'Nebula HDR', который предлагает яркие цвета и глубокие контрасты.  

Он обеспечивает исключительную производительность, что делает его идеальным для серьезных геймеров, которые хотят получить первоклассную графику и вычислительную мощность. 

Asus ROG Strix Scar 16 (фото: PCMag)

Lenovo Legion Pro 7i 

Цена: 115 999 гривен 

Эта модель ценится за баланс производительности и стоимости. Оснащенный графическим процессором RTX 4080 и процессором Intel Core i9-13900HX 13-го поколения, он обеспечивает отличную игровую производительность без высокой цены некоторых конкурентов.  

Однако его время автономной работы менее впечатляет, поэтому он лучше всего подходит для игр при подключении к розетке. 

Lenovo Legion Pro 7i (фото: PC Gamer)

MSI Titan 18 HX 

Цена: 174 524 гривен 

MSI Titan 18 HX отличается своим огромным 18-дюймовым мини-LED дисплеем и производительностью, подобной настольному компьютеру.  

Этот ноутбук идеально подходит для геймеров, которые не хотят идти на компромисс в отношении размера экрана или мощности. Он оснащен процессором Intel Core i9-13980HX и графическим процессором RTX 4090, обеспечивая превосходный игровой опыт. 

MSI Titan 18 HX (фото: Tom's Hardware)

Acer Nitro 16 

Цена: 49 999 гривен 

Отличный вариант для геймеров с ограниченным бюджетом, Acer Nitro 16 предлагает солидную производительность с процессором AMD Ryzen 5 7640HS и графическим процессором RTX 4050.  

Он оснащен 16-дюймовым дисплеем с частотой обновления 165 Гц и поддержкой G-Sync, что делает его сильным конкурентом в начальном уровне. 

Acer Nitro 16 (фото: TechRadar)

Razer Blade 16 

Цена:102 135 гривен 

Razer Blade 16 известен своим элегантным дизайном и высококлассными характеристиками. Он поставляется с процессором Intel Core i9-14900HX и графическим процессором RTX 4090, обеспечивая исключительную игровую производительность.  

Его 16-дюймовый QHD-дисплей и премиальное качество сборки делают его любимцем среди геймеров, которые хотят сочетать стиль и функциональность. 

Razer Blade 16 (фото: PC Gamer)

Asus ROG Zephyrus G14 

Цена: 89 999 гривен 

Высоко оцененный за портативность и производительность, Asus ROG Zephyrus G14 оснащен процессором AMD Ryzen 9 7940HS и графическим процессором RTX 4080. Его компактный 14-дюймовый дизайн не жертвует мощностью, что делает его отличным выбором для геймеров. 

Asus ROG Zephyrus G14 (фото: PC Gamer)

Dell G15 

Цена: 48 999 гривен 

Dell G15 - это вариант среднего уровня, который хорошо сочетает стоимость и производительность. Он включает в себя процессор AMD Ryzen 7 7840HS и графический процессор RTX 4050, предлагая солидные игровые возможности без ущерба для бюджета. Его качество сборки и разумная цена делают его популярным выбором. 

Dell G15 (фото: RTINGS)

HP Omen 17 

Цена: 92 999 гривен

Этот ноутбук выделяется своим большим 17,3-дюймовым дисплеем и мощной игровой производительностью.  

С возможностью выбора высокопроизводительных процессоров Intel и AMD и графических процессоров до RTX 4080, HP Omen 17 ориентирован на геймеров, предпочитающих большой экран и мощное оборудование. 

HP Omen 17 (фото: PC World)

Gigabyte Aorus 15 

Цена: 54 999 гривен 

Gigabyte Aorus 15 предлагает хорошее сочетание производительности и портативности. Он оснащен процессором Intel Core i7-13700H и графическим процессором RTX 4070, обеспечивая отличную игровую производительность в относительно компактном форм-факторе. 

Gigabyte Aorus 15 (фото: PCMag)

Alienware x16 

Цена: 171 999 гривен 

Известный своим отличительным дизайном и премиальными функциями, Alienware x16 включает в себя процессор Intel Core i9-13900HX и графический процессор RTX 4090.

Его продвинутая система охлаждения и высококачественный дисплей делают его лучшим выбором для геймеров, которые хотят получить высокопроизводительную машину с уникальным внешним видом. 

Alienware x16 (фото: PCMag)

Читайте также, как заказать ноутбук из США и сколько он будет стоить.

А еще у нас есть материал о том, какое устройство лучше всего выбрать геймерам для игр.

При подготовке материала использовались следующие источники: TechRadar, PC Gamer, Engadget, Tom's Hardware.

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