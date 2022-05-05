10 интересных фактов о Залужном: любитель Instagram и украинский военный нового поколения

Валерий Федорович Залужный родился в Новоград-Волынском Житомирской области 8 июля 1973 года.

Факт 1

Залужный родился в гарнизоне, где провел все детские годы. Его родители - военнослужащие, поэтому Главнокомандующий ВСУ – потомственный военный. О карьере военного он мечтал с раннего детства.

Валерий Залужный в детстве

Факт 2

У Залужного – полностью украинское образование. В Украине много военных, которые успели получить образование еще при СССР. Однако Валерию Федоровичу повезло – он совершенно новый тип военного начальника.

В 1997 году он окончил общевоенный факультет Одесского высшего командного училища с отличием. Через 10 лет получил второе высшее образование - в Национальной академии обороны. За изучение боевого применения механизированных и танковых объединений получил золотую медаль.

В 2014 году Залужный окончил Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского. И тоже с отличием. А еще там получил награждение переходным мечом королевы Великобритании – как лучший выпускник оперативно-стратегического уровня.

В 2020 году Главнокомандующий ВСУ получил гражданский диплом - он стал магистром международных отношений Острожской академии.

Валерий Залужный в юности

Факт 3

Залужный прошел все степени военной карьеры. После окончания училища в Одессе он был назначен начальником штаба и первым заместителем 24-ой отдельной механизированной бригады в Яворове Львовской области. Там он успешно проходил службу в течении двух с половиной лет.

В 2009 году был назначен командиром 51-ой отдельной механизированной бригады. Которой командовал до 2012 года.

В 2017 году получил звание генерал-майора. В 2019 году - стал командующим войсками оперативного командования "Север".

Фото: facebook com vzaluznyj

Факт 4

Валерий Залужный был на фронте с 2014 года – воевал на Донбассе. О своем боевом опыте он говорить не любит – считает, что судьба солдата и судьба генерала на фронте воспринимается по-разному.

"Для меня война началась в середине июля 2014 года – назначением заместителем командира сектора "С", который формировался в Донецкой области. С тех пор руководил почти всеми создаваемыми там группировками. Дошел до начальника штаба ОС", - рассказал Залужный в одном из интервью.

Признается, что больше всего ему помнятся солдаты. Со многими он до сих пор созванивается, переписывается. Рад, когда может им чем-то помочь, решить какие-то военный или бытовые вопросы.

Фото: facebook com CinCAFU

Факт 5

Валерий Залужный давно и счастливо женат. Его супругу зовут Елена, она сотрудница банка. И воспитывает двух дочерей.

Факт 6

Военную форму Главнокомандующий ВСУ меняет с удовольствием на спортивный костюм, так как увлекается внутренним туризмом. Он признается, что еще с пионерских времен осталась страсть к путешествиям и любит пешком гулять по городам. И лучший компаньон в таких поездках – его жена.

Фото: facebook com GeneralStaff ua

Факт 7

Залужный был уверен, что вторжение России неизбежно. На должность Главнокомандующего ВСУ его представили еще летом 2021 года – когда начала расти угроза наступления России.

"Угроза полномасштабной агрессии есть, была и будет дальше. Наша задача как ВСУ – не ждать манны небесной, мы должны к этому готовиться. И мы для этого все делаем", - сказал Залужный в сентябре 2021 года.

Факт 8

Главнокомандующий ВСУ – сторонник стандартов НАТО. Он уверен, что реформы в армии должны идти от руководства.

"Общий курс на реформирование ВСУ согласно принципам и стандартам НАТО остается необратимым. И ключевое тут – принципы. Изменения должны произойти, прежде всего, в мировоззрении и отношении к людям. Я бы хотел, чтобы вы повернулись лицом к людям, своим подчиненным. Мое отношение к людям не менялось на протяжении всей моей службы", - сказал Залужный.

Кстати, украинские бойцы называют Залужного одним из наиболее открытым генералом, который понимает проблемы солдат и младших офицеров. Он положительно относится к обновлению личного состава молодыми людьми и отходу от всех советских практик.

Валерий Залужный с женой Еленой (facebook.com/vzaluznyj)

Факт 9

Залужного называют "железным генералом". В апреле издание Politico выпустило аналитический материал, в котором его назвали "командующим, который станет легендарной фигурой в истории Украины", так как успехи украинской армии удивили весь мир.

"Генерал является олицетворением нового поколения украинских офицеров, которое формировалось во время 8-летней войны на Донбассе и на учениях с НАТО. ВСУ удалось изменить авторитарную сущность, которую сформировал советский военный обучение", - говорится в статье.

Фото: facebook com GeneralStaff ua

Факт 10

Валерий Залужный любит социальные сети и особенно – Instagram. В одном из интервью Главнокомандующий ВС признался, что после напряженного рабочего дня ненадолго заглядывает в Instagram, чтобы перезагрузить мозги. И его любимый контент – котики.