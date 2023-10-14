10 хвилин і жодних зусиль. Як приготувати просту домашню піцу: рецепт від Клопотенка

Інгредієнти

2 яйця

150 грамів сметани

100 грамів цілозернового борошна

пів чайної ложки солі

3 столові ложки томатів пелаті

1 чайна ложка сухого орегано

50 грамів оливок

100 грамів свіжих томатів

1 столова ложка оливкової олії

150 грамів курячого філе

Як готувати

Цільнозернове борошно висипте в ємність, де будете замішувати тісто. Сюди вилийте сметану, вбийте яйця та розмішайте до однорідності. Тим часом поставте сковорідку розігріватися.

У цей час наріжте куряче філе. Його варто приготувати заздалегідь вашим улюбленим способом. Те саме повторіть з консервованими та звичайними томатами.

Налийте на пательню небагато олії та викладіть тісто. Змажте його томатами пелаті, викладіть свіжі помідори, курку, оливки, орегано та сир.

Накрийте піцу кришкою на 10 хвилин і залиште на вогні. За цей час тісто запечеться, сир розплавиться і стане тягучим, а всі інгредієнти обміняються ароматами, щоб зрештою подарувати вам неперевершений смак.

Доповнюйте страву улюбленими напоями. Смачного!