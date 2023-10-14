10 хвилин і жодних зусиль. Як приготувати просту домашню піцу: рецепт від Клопотенка

Піца - це улюблена страва багатьох, проте не завжди є достатньо часу для замішування тіста. Якщо ви все одно хочете з'їсти шматочок улюбленої закуски, можна використати простіший і в рази швидший рецепт!
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео Євгена Клопотенка розповідає, як приготувати смачну піцу за 10 хвилин.
Цільнозернове борошно висипте в ємність, де будете замішувати тісто. Сюди вилийте сметану, вбийте яйця та розмішайте до однорідності. Тим часом поставте сковорідку розігріватися.
У цей час наріжте куряче філе. Його варто приготувати заздалегідь вашим улюбленим способом. Те саме повторіть з консервованими та звичайними томатами.
Налийте на пательню небагато олії та викладіть тісто. Змажте його томатами пелаті, викладіть свіжі помідори, курку, оливки, орегано та сир.
Накрийте піцу кришкою на 10 хвилин і залиште на вогні. За цей час тісто запечеться, сир розплавиться і стане тягучим, а всі інгредієнти обміняються ароматами, щоб зрештою подарувати вам неперевершений смак.
Доповнюйте страву улюбленими напоями. Смачного!
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