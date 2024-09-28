10 хатніх речей, яких треба позбутися перед зимою

Сонцезахисний крем

Сонцезахисний крем радять викидати після закінчення терміну придатності або щоліта. Захисні хімічні речовини в сонцезахисному кремі з часом руйнуються, зменшуючи здатність продукту блокувати шкідливі сонячні промені.

Якщо ви не можете знайти термін придатності на флаконах, утилізуйте крем до настання зими, після закінчення теплого сезону.

Замалі або зіпсовані літні речі

Перегляньте легкий одяг для літнього сезону, щоб визначити, що варто зберігати до наступного року, щоб не використовувати простір в шафі даремно. Замалі речі можна продати або віддати, попередньо виправши їх та підшивши.

Втім, якщо речі надто зношені для того, щоб віддавати їх або продавати, тканину можна використати для ганчірок.

Замалі або зіпсовані зимові речі

Переконайтеся, що пальто і черевики все ще підходять за розміром, особливо на дітях, оскільки вони значно виростають протягом року.

Перевірте вовняні речі, такі як шапки та шарфи, на наявність дірок або розривів, а також підберіть рукавиці та рукавички.

Віддайте речі, з яких ви виросли або які більше не відповідають вашому стилю, до місцевої благодійної організації або знайдіть найближчий до вас пункт збору одягу.

Старі пледи та ковдри

Коли ви перебираєте одяг, який зігріває, візьміться також за постільну білизну та ковдри. Якщо ви плануєте запросити сім'ю або друзів на зимові свята, це важливо зробити заздалегідь.

Відсортуйте комплекти простирадл і переконайтеся, що вони в гарному стані, перш ніж акуратно скласти їх і прибрати назад у шафу за типами.

Зберіть усі ковдри, пледи та подушки, розкидані по всьому будинку, вирішіть, скільки їх вам реально потрібно, і залиште тільки ті, які ви любите.

Зіпсовані продукти

Хоча до комори потрібно зазирати регулярно, розумно буде зробити це ще раз до кінця року. Так ви будете готові до зимових заходів, пов'язаних з їжею. Перевірте термін придатності інгредієнтів для випічки, спецій і консервації, особливо якщо вони вже давно стоять на полицях.

Старий декор

Якщо декор до зимових свят лежить ще з минулого століття, саме час його позбутися. Викиньте все, що зламалося, а речі, які вам більше не потрібні, віддайте в комісійний магазин.

Старі книги і журнали

Читання - чудовий спосіб згаяти час. Але перш ніж вирушати в новий сезон, позбудьтеся старих журналів і книг, які вам більше не потрібні. Подумайте про те, щоб пожертвувати їх місцевим бібліотекам або школам.

Рукавиці та шкарпетки без пари

З часом у кожного з нас накопичуються поодинокі рукавиці та шкарпетки, які таємничим чином гублять пару. Якщо ви не можете знайти другу шкарпетку або рукавичку, знайдіть нове використання або викиньте ці самотні речі, щоб звільнити місце для нових пар.

Зламані вуличні меблі

Якщо ви не можете користуватися пластиковими та м'якими меблями для внутрішнього дворика цілий рік, їх слід прибирати і зберігати на зиму.

Вуличні меблі, які використовуються протягом зими, все одно заслуговують на ретельне очищення від пташиного посліду, пилу, бруду та залишків їжі. Але від зламаних меблів, які неможливо полагодити, краще позбутися до зими.

Зламаний літній інвентар

Ховаючи на зиму літній спортивний чи пляжний інвентар, обов'язково почистьте речі, щоб запобігти забрудненню полиці шафи. Однак безнадійно зламані речі зберігати не варто.