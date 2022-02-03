"10 гривен вместо 30": Новая почта сделала заявление об изменении тарифов

Так, с 1 февраля сниженная доплата за каждое дополнительное место в одной накладной будет составлять:

10 гривен (вместо 30 гривен) - для отправлений до 2 кг

30 гривен (вместо 50 гривен) - для отправлений до 10 кг

70 гривен - для отправлений до 30 кг

Напомним, что с начала года Новая почта изменила подход к тарификации на каждое дополнительное место в одной накладной.

Согласно обновлению, оценивается каждая посылка по отдельному тарифу: отправление, имеющее максимальный вес - по базовому, остальные - по сниженному.

Такое решение было принято,"чтобы клиенты могли объединять свои посылки группировкой в коробки большего размера или паллеты для оптимизации затрат на доставку".

Однако обратная связь, полученная от клиентов, показала, что не во всех случаях есть такая возможность из-за индивидуальности бизнес-процессов.

"Идя навстречу клиентам Новая почта приняла решение о снижении тарифа на дополнительное место в накладной", - пояснили в пресс-службе.

Все актуальные тарифы - ниже: