"10 гривень замість 30": Нова пошта зробила заяву про зміну тарифів

Нова пошта знизила тарифи тим українцям, які відправляють декілька посилок в одній накладній.
Про це Styler розповіли у прес-службі компанії.
Так, з 1 лютого знижена доплата за кожне додаткове місце в одній накладній складатиме:
Нагадаємо, що з початку року Нова пошта змінила підхід до тарифікації на кожне додаткове місце в одній накладній.
Згідно оновлення, оцінюється кожна посилка за окремим тарифом: відправлення, що має максимальну вагу - за базовим, решта - за зниженим.
Таке рішення було прийнято, "щоб клієнти могли об'єднувати свої посилки групуванням в коробки більшого розміру або палети для оптимізації витрат на доставку".
Однак зворотній зв’язок, отриманий від клієнтів, показав, що не в усіх випадках є така можливість через індивідуальність бізнес-процесів.
"Йдучи назустріч клієнтам Нова пошта прийняла рішення про зниження тарифу на додаткове місце в накладній", - пояснили у прес-службі.
Усі актуальні тарифи - нижче:
Додамо, що з 1 січня 2022 року вартість доставлення посилок НП розраховується в залежності від пунктів призначення за трьома новими тарифними зонами.
Раніше ми писали, що Нова пошта ввела нову "грошову" послугу.