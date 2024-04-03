10 головних серіалів квітня на будь-який смак

Франклін

Ця історія основана на книзі Стейсі Шифф "Велика імпровізація: Франклін, Франція та народження Америки", що була видана у 2005 році. Вона розповідає нам про вісім років, проведених Бенджаміном Франкліном у Франції. Там батько-засновник Сполучених Штатів намагався переконати урядовців країни у необхідності підтримки американської демократії.

Ріплі

У Нью-Йорку 60-х років минулого століття заможний чоловік наймає Тома Ріплі, щоб той переконав його норовливого сина повернутися з Італії додому. Але знайомство Тома з Діккі Грінліфом стає першим кроком героя до життя, сповненого брехні, шахрайства та вбивств. Трилер засновано на романі "Талановитий містер Ріплі" Патриції Гайсміт.

Під мостом

Сюжет криминальної драми знято завдяки сюжету книги Ребекки Ґодфрі. У сюжеті відбувається жорстоке вбивство канадської дівчини-підлітка індійського походження Ріни Вірк, що відбулося 14 листопада 1997 року у Британській Колумбії. Вона пішла на вечірку, але не повернулася додому. В підсумку обвинувачення у вбивстві отримали шестеро дівчат та один хлопець.

Вуаль

Новий серіал розповідає про потенційно смертельну гру правди та брехні, в центрі якої дві жінки, що подорожують зі Стамбула до Парижа та Лондона. Одна з них володіє секретом, який має розкрити інша.

Шугар

Детективний серіал з Коліном Фаррелом має стильний та динамічний сюжет, адже головний герой буде активно брати участь в екшені. Приватний детектив Джон Шугар досліджує таємниче зникнення Олівії Сігел, онуки легендарного голлівудського продюсера.

Паразит: Сірі

За сюжетом серіалу істоти позаземного походження починають захоплювати людські тіла у глобальних масштабах, на шлях боротьби стає відважна молода дівчина, якій вдається утворити зі своїм паразитом химерне співіснування.

Мертві хлопці-детективи

Головні герої дивної історії Чарльз Роуленд та Едвін Пейн післяя своєї смерті вирішують відмовитися від потойбічного життя, щоб залишитися на Землі та розслідувати злочини, пов’язані з надприродними подіями.

Американська історія жаху: Вразливий

У новому сезоні головну роль виконує Емма Робертс. Вона вперше з’являється у світі AHS разом з супермоделлю Карою Делевінь та Кім Кардаш’ян. Цей серіал покаже нам історію про молоду жінку, яка стикається з таємничою силою, що заважає їй завагітніти.

Симпатик

Шпигунський серіал, засновано на однойменному романі В’єт Тхань Нгуєна. Він розповідає глядачам про падіння уряду Південного В’єтнаму в 1975 році та подальші події в Каліфорнії, США.

Хроніки Спайдервіка

Новий пригодницький серіал заснований на серії дитячих фентезі-книг та показує пригоди трьох дітей, які випадково знаходять польовий путівник фей. Вони потрапляють у таємничий світ, де їх чекають зустрічі з різними магічними істотами.