10 главных сериалов апреля на любой вкус

Франклин

Эта история основана на книге Стейси Шифф "Великая импровизация: Франклин, Франция и рождение Америки", изданной в 2005 году. Она рассказывает нам о восьми годах, проведенных Бенджамином Франклином во Франции. Там отец-основатель Соединенных Штатов пытался убедить чиновников страны в необходимости поддержки американской демократии.

Рипли

В Нью-Йорке 60-х годов прошлого века состоятельный мужчина нанимает Тома Рипли, чтобы тот убедил его своенравного сына вернуться из Италии домой. Но знакомство Тома с Дикки Гринлифом становится первым шагом героя к жизни, исполненной лжи, мошенничества и убийств. Триллер основан на романе "Талантливый мистер Рипли" Патриции Гайсмит.

Под мостом

Сюжет криминальной драмы снят благодаря сюжету книги Ребекки Годфри. В сюжете совершается жестокое убийство канадской девушки-подростка индийского происхождения Рины Вирк, состоявшееся 14 ноября 1997 года в Британской Колумбии. Она ушла на вечеринку, но не вернулась домой. В итоге обвинения в убийстве получили шесть девушек и один парень.

Вуаль

Новый сериал рассказывает о потенциально смертельной игре правды и лжи, в центре которой две женщины, путешествующие из Стамбула в Париж и Лондон. Одна из них владеет секретом, который должна раскрыть другая.

Шугар

Детективный сериал с Колином Фаррелом имеет стильный и динамичный сюжет, ведь главный герой будет активно участвовать в экшене. Частный детектив Джон Шугар исследует таинственное исчезновение Оливии Сигел, внуки легендарного голливудского продюсера.

Паразит: Серый

По сюжету сериала существа внеземного происхождения начинают увлекать человеческие тела в глобальных масштабах, на путь борьбы становится отважная молодая девушка, которой удается образовать со своим паразитом причудливое сосуществование.

Мертвые парни-детективы

Главные герои удивительной истории Чарльз Роуленд и Эдвин Пейн после своей смерти решают отказаться от потусторонней жизни, чтобы остаться на Земле и расследовать преступления, связанные с сверхъестественными событиями.

Американская история ужаса: Уязвимый

В новом сезоне главную роль играет Эмма Робертс. Она впервые появляется в мире AHS вместе с супермоделью Карой Делевинь и Ким Кардашьян. Этот сериал покажет нам историю о молодой женщине, которая сталкивается с таинственной силой, мешающей ей забеременеть.

Симпатик

Шпионский сериал, основанный на одноименном романе Вьет Тхань Нгуена. Он рассказывает зрителям о падении правительства Южного Вьетнама в 1975 году и последующих событиях в Калифорнии, США.

Хроники Спайдервика

Новый приключенческий сериал основан на серии детских фэнтези-книг и показывает приключения троих детей, случайно находящих полевой путеводитель фей. Они попадают в таинственный мир, где их ждут встречи с разными магическими существами.