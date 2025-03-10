10 головних міфів про ШІ, у які досі вірять мільйони людей

ШІ думає як людина

Багато хто вважає, що штучний інтелект мислить так само, як людина. Але насправді ШІ ухвалює рішення, спираючись на алгоритми, минулі дані та закладену логіку. На відміну від людей, які мислять творчо й емоційно, ШІ не володіє свідомістю і самосвідомістю.

Наприклад, він може писати вірші або складати музику, але робить це, аналізуючи шаблони в даних, а не через особисті емоції або життєвий досвід.

Зовнішня "розумність" ШІ часто приймається за справжнє розуміння, але це не так. Він не усвідомлює сенс своїх відповідей - наприклад, під час перекладу тексту ШІ спирається на розпізнавання шаблонів і статистику, а не на розуміння мовного контексту. Саме тому навіть такі системи, як Google Translate, іноді припускаються помилок, неправильно інтерпретуючи ідіоми або метафори.

ШІ ніколи не зможе повністю відтворити людське мислення. Це інструмент, створений для допомоги людям, а не для їхньої заміни. Тож боятися "повстання машин" поки що зарано.

Штучний інтелект зрештою захопить світ

Безліч фантазій пов'язано з домінуванням ШІ, але насправді це більшою мірою міф. ШІ працює в рамках, встановлених людьми. Хоча такі моделі, як GPT-4, можуть функціонувати подібно до людини, вони не володіють автономією або намірами.

У більшості випадків страх, що ШІ захопить Землю і стане нашим злом-повелителем, є скоріше пропагандою Голлівуду і вигаданими історіями, ніж реальністю сучасних технологій.

Існує два типи ШІ-моделей: вузькоспеціалізовані (Narrow AI) і загальні (General AI). На 2025 рік майже всі моделі ШІ, які ви використовуєте, належать до вузькоспеціалізованих. Ці моделі можуть виконувати тільки кілька конкретних завдань або цілей.

Наприклад, і ChatGPT, і Google Gemini - це вузькоспеціалізовані моделі ШІ, оскільки вони налаштовані для точних відповідей на запити користувачів. Загальні ШІ вкрай складно створити, і на сьогоднішній день існує лише кілька таких моделей.

Штучний інтелект завжди справедливий

Багато хто вважає, що оскільки ШІ має доступ до величезної кількості інформації, він завжди буде справедливо ухвалювати рішення. Однак це не завжди так. ШІ може засвоювати ті упередженості, які присутні в даних, на яких його навчають. Якщо навчальні дані містять соціальні забобони, то і висновки ШІ будуть їх відображати.

Якщо система ШІ навчена на даних про наймання співробітників з компанії, яка завжди віддавала перевагу певним демографічним групам, вона може перенести ці упередженості на свої рекомендації. Їх можна усунути тільки за допомогою ретельної фільтрації навчальних даних, регулярних аудитів і чіткого звітування.

Штучний інтелект замінить усі професії

Хоча ШІ автоматизуватиме певні завдання, він не замінить цілі професії. Натомість ШІ змінить саму природу роботи. Професії, що вимагають розв'язання проблем, емоційного інтелекту та креативності, такі як викладання, охорона здоров'я та керівництво, не обов'язково стануть автоматизованими.

Під час промислової революції люди думали, що машини повністю усунуть необхідність у людській праці. Насправді сталося зворотне - відбулося зростання промисловості, створення робочих місць і збільшення зайнятості. Таким чином, ШІ буде лише доповнювати можливості людини, а не витісняти їх.

Автоматизація робочих місць за допомогою ШІ просто розширить можливості людства для виконання більш складних і нових проектів, які ШІ ніколи не зможе виконати.

Штучний інтелект - це недавній винахід

Більшість людей, ймовірно, не чули про ШІ до 2022 або 2023 року, коли ChatGPT став широко використовуватися, і почався бум ШІ. Однак багато хто не знає, що термін "штучний інтелект" було вперше використано ще в середині двадцятого століття - у 1950-х роках.

Група впливових учених і дослідників у галузі обчислювальної техніки в той час працювала над концепцією ШІ більш ніж за 50 років до того, як він став всесвітньо відомим. Серед цих піонерів були Алан Тьюринг, Джон Макафі, Марвін Мінскі, Аллен Ньюелл і Герберт А. Саймон.

Алан Тьюринг, людина, яку багато хто вважає батьком штучного інтелекту (фото: Wikimedia)

Штучний інтелект ідеально розуміє контекст

Ця хибна думка, що ШІ повністю розуміє контекст, дуже рідко виявляється правильною. Програма не володіє нюансами і контекстом, особливо коли йдеться про мову. Наприклад, чат-бот може неправильно інтерпретувати сарказм або не зрозуміти риторичні запитання.

Моделі, такі як GPT-4 і Google Gemini, доволі розвинені, але вони не розуміють значення так, як це роблять люди; вони не мають досвіду реальної людської мови з її атрибутами, такими як сарказм, іронія, акценти тощо.

Аналіз контексту - це обмеження для ШІ-систем, оскільки вони ґрунтуються на статистичних закономірностях, а не на справжньому розумінні.

Хоча ШІ може виявляти кореляції та передбачати найімовірніші події на основі даних, він позбавлений культурного, емоційного та досвідченого фундаменту, на якому будується людське сприйняття контексту. Це проявляється, коли ШІ не може адаптуватися до незвичайних ситуацій або дає неналежні рекомендації.

Розуміння обмежень ШІ допомагає формувати реалістичні очікування від його використання у спілкуванні та прийнятті рішень. Розробники повинні продовжувати вдосконалювати системи, щоб ті краще справлялися з крайніми випадками і покращували свою здатність розуміти контекст.

Штучний інтелект тільки для технологічних компаній

Застосування ШІ можна знайти практично в будь-якій галузі: від сільського господарства та охорони здоров'я до роздрібної торгівлі та освіти. Наприклад, фермери використовують ШІ для моніторингу стану рослин, а педагоги - для створення навчальних матеріалів.

Універсальність ШІ полягає в тому, що він ефективно аналізує дані на наявність закономірностей. Завдяки цій особливості ШІ може використовуватися в найрізноманітніших сферах і сценаріях.

ШІ не обмежується тільки гігантами технологій. Оскільки він допомагає розв'язувати проблеми і робить процеси ефективнішими, його цінність охоплює сотні різних галузей. Малі підприємства і стартапи теж можуть використовувати ШІ, щоб випереджати своїх конкурентів.

Штучний інтелект завжди стає розумнішим з плином часу

Системи ШІ не вдосконалюються самостійно; принаймні, це трапляється вкрай рідко. Їм потрібне постійне навчання з використанням нових даних і поліпшених алгоритмів для підвищення ефективності.

Без втручання людини ШІ залишається статичним: його дані стають помилковими, застарілими і неточними. До того ж, алгоритми і код ШІ з часом застарівають, а більш досконалі технології виходять на перший план.

Алгоритм рекомендацій у стримінговому сервісі втратить свою актуальність, якщо його не оновлювати залежно від уподобань користувачів або нових тенденцій у контенті. Саме люди забезпечують зворотний зв'язок, який включають у навчальні дані моделей ШІ, а також адаптують їх до мінливих умов.

Людський досвід залишається вкрай важливим при побудові та обслуговуванні ШІ-систем, що суперечить концепції самовдосконалюваних і автономних машин. Це також є одним із головних прикладів того, як люди та ШІ працюють разом.

Чат-бот допомагає людям вчитися і полегшувати життя, а люди допомагають будувати і підтримувати ці системи, щоб вони продовжували виконувати свою роль.

Без людей, які постійно підтримують модель ШІ, оновлюють її код і розширюють її набір даних, ШІ починає застарівати і зрештою повністю втрачає актуальність (фото: Pexels)

Штучний інтелект ніколи не помиляється

ШІ далеко не досконалий. Він схильний до помилок, особливо якщо дані, що вводяться, неповні або двозначні. Наприклад, діагностика з використанням ШІ може помилково інтерпретувати симптоми, що вимагає втручання людини.

Більшість помилок ШІ відбуваються через обмеження в навчальних даних або гіпотетичних ситуацій. Знання таких слабких місць критичне для відповідального використання ШІ. Довіра до штучного інтелекту має завжди поєднуватися з обізнаністю про його недоліки та проблеми.

Усі приймають штучний інтелект

Ставлення до ШІ варіюється від захоплення його потенціалом до скептицизму і страху. Ця тема зачіпає все: від етичних дилем в ухваленні рішень до втрати робочих місць і проблем із конфіденційністю.

Такі суперечливі реакції свідчать про ширші суспільні дебати про роль технологій у формуванні нашого майбутнього. Для довіри та боротьби з непорозуміннями необхідні прозорість, освіта та етичні практики. Під час відкритого діалогу всі зацікавлені сторони зможуть впоратися з проблемами і можливостями, які приносить ШІ. Простіше кажучи, ШІ не прийнятий скрізь.

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