10 фраз, які допоможуть налагодити стосунки після серйозної сварки

"Мені шкода, що так вийшло"

Щире вибачення - потужний сигнал, що ви визнаєте свою частину відповідальності за конфлікт.

"Я тебе чую і хочу зрозуміти"

"Після сварки важливо не тільки говорити, а й слухати. Ця фраза показує, що ви готові до діалогу, а не просто чекаєте своєї черги відповідати, - радить коуч.

"Я розумію, чому ти так відчуваєш"

Навіть якщо ви не погоджуєтеся, спроба зрозуміти почуття партнера допоможе зменшити напругу.

"Я не хотів/не хотіла тебе образити"

"Іноді сварки загострюються через необережні слова. Якщо щось прозвучало грубо, варто прояснити, що це не було вашою метою", - пояснює експерт.

"Ти для мене дуже важливий/важлива"

Це допоможе нагадати, що ваш конфлікт - лише епізод, а не руйнування всього, що між вами є.

"Давай спробуємо знайти рішення разом"

Замість змагання "хто правий", краще шукати вихід, який влаштує вас обох.

"Як я можу виправити ситуацію?"

Готовність діяти, а не просто говорити - ключ до відновлення довіри.

"Я вдячний/вдячна тобі за…"

"Навіть після сварки важливо пам’ятати хороше та озвучувати його. Проговоріть, за що ви вдячні близькій людині", - радить фахівець.

"Я не хочу, щоб це нас віддалило"

Фраза, яка показує, що для вас важливіші стосунки, ніж сам конфлікт.

"Обіймемося?"

Іноді слова зайві. Якщо ви відчуваєте, що партнер теж готовий до примирення, простий жест може зняти напругу краще за будь-які пояснення.

"Головне - говорити ці фрази не просто як "магічні" слова, а щиро, з реальним бажанням відновити зв’язок", - резюмує Віталій Курсік.