10 фраз, які допоможуть налагодити стосунки після серйозної сварки

Сварки бувають у всіх, але найважливіше - як ви виходите з конфлікту. Відновити довіру і близькість допомагають не тільки вчинки, а й правильно підібрані слова. Що можна сказати коханій людині, щоб швидше помиритися?
Які 10 фраз можуть стати першим кроком до примирення, розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч та сексолог Віталій Курсік.
Щире вибачення - потужний сигнал, що ви визнаєте свою частину відповідальності за конфлікт.
"Після сварки важливо не тільки говорити, а й слухати. Ця фраза показує, що ви готові до діалогу, а не просто чекаєте своєї черги відповідати, - радить коуч.
Навіть якщо ви не погоджуєтеся, спроба зрозуміти почуття партнера допоможе зменшити напругу.
"Іноді сварки загострюються через необережні слова. Якщо щось прозвучало грубо, варто прояснити, що це не було вашою метою", - пояснює експерт.
Це допоможе нагадати, що ваш конфлікт - лише епізод, а не руйнування всього, що між вами є.
Замість змагання "хто правий", краще шукати вихід, який влаштує вас обох.
Готовність діяти, а не просто говорити - ключ до відновлення довіри.
"Навіть після сварки важливо пам’ятати хороше та озвучувати його. Проговоріть, за що ви вдячні близькій людині", - радить фахівець.
Фраза, яка показує, що для вас важливіші стосунки, ніж сам конфлікт.
Іноді слова зайві. Якщо ви відчуваєте, що партнер теж готовий до примирення, простий жест може зняти напругу краще за будь-які пояснення.
"Головне - говорити ці фрази не просто як "магічні" слова, а щиро, з реальним бажанням відновити зв’язок", - резюмує Віталій Курсік.
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