10 фраз, которые помогут наладить отношения после серьезной ссоры

Ссоры бывают у всех, но самое важное - как вы выходите из конфликта. Восстановить доверие и близость помогают не только поступки, но и правильно подобранные слова. Что можно сказать любимому человеку, чтобы быстрее помириться?
Какие 10 фраз могут стать первым шагом к примирению, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.
Искреннее извинение - мощный сигнал, что вы признаете свою часть ответственности за конфликт.
"После ссоры важно не только говорить, но и слушать. Эта фраза показывает, что вы готовы к диалогу, а не просто ждете своей очереди отвечать, - советует коуч.
Даже если вы не соглашаетесь, попытка понять чувства партнёра поможет уменьшить напряжение.
"Иногда ссоры обостряются из-за неосторожных слов. Если что-то прозвучало грубо, стоит прояснить, что это не было вашей целью", - объясняет эксперт.
Это поможет напомнить, что ваш конфликт - лишь эпизод, а не разрушение всего, что между вами есть.
Вместо соревнования "кто прав", лучше искать выход, который устроит вас обоих.
Готовность действовать, а не просто говорить - ключ к восстановлению доверия.
"Даже после ссоры важно помнить хорошее и озвучивать его. Проговорите, за что вы благодарны близкому человеку", - советует специалист.
Фраза, которая показывает, что для вас важнее отношения, чем сам конфликт.
Иногда слова лишние. Если вы чувствуете, что партнёр тоже готов к примирению, простой жест может снять напряжение лучше любых объяснений.
"Главное - говорить эти фразы не просто как "магические" слова, а искренне, с реальным желанием восстановить связь", - резюмирует Виталий Курсик.
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