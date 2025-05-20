10 фільмів-пародій, які змусять сміятися від душі: про шпигунів, вампірів та романтику

"Мільйон способів втратити голову"

Американський комедійний вестерн пародіює класичні жанри з гумором та сатирою. У центрі сюжету - вівчар Альберт, якого кидає дівчина. Після втрати коханої він переосмислює життя і зустрічає нових друзів, пригоди з якими змушують його побороти своє боягузство.



"Недитяче кіно"

Молодіжна комедія, яка кепкує з усіх можливих ромкомів. Тут зібрані найяскравіші кліше і сюжети. Головний герой - найпопулярніший хлопець школи - укладає парі з друзями-розбишаками. Він має перетворити сором'язливу та "некрасиву" дівчину у міс школи.



"Остін Паверс: Міжнародна людина-загадка"

Фільм жартує над типовими британськими супершпигунами на кшталт Джеймса Бонда. Завдяки гумору та яскравим образам Остін Паверс став одним з найулюбленіших представників попкультури.

"Вампіри смокчуть"

Американський пародійний фільм на сагу "Сутінки". У центрі сюжету - пригоди Бекки, яка після переїзду у нове містечко зустрічає вампіра Едварда Саллена та вовкулаку Джейкоба.



"Дуже епічне кіно"

Розривна комедія, яка висміює популярні фільми 90-х та нульових. Сюжет розгортається навколо сиріт Люсі, Едварда, С'юзен і Пітера, які переживають захопливі та курйозні пригоди.



"Моя няня - вампір"

У фільмі гостро та яскраво висміюють навіжене захоплення фанатів вампірськими стрічками, зокрема сагою "Сутінки". За сюжетом, Етан і Бенні намагаються врятувати ровесників від вампірів і на допомогу їм приходить новоспечена кровопивця-няня Сара.

Які ще фільми-пародії подивитися

"Гарячі голови!"



"Дуже страшне кіно"



"Голий пістолет!"



"Суперфорсаж!"