10 фильмов-пародий, которые заставят смеяться от души: о шпионах, вампирах и романтике

"Миллион способов потерять голову"

Американский комедийный вестерн пародирует классические жанры с юмором и сатирой. В центре сюжета - пастух Альберт, которого бросает девушка. После потери любимой он переосмысливает жизнь и встречает новых друзей, приключения с которыми заставляют его побороть свою трусость.



"Недетское кино"

Молодежная комедия, которая смеется над всеми возможными ромкомами. Здесь собраны самые яркие клише и сюжеты. Главный герой - самый популярный парень школы - заключает пари с друзьями-разбойниками. Он должен превратить застенчивую и "некрасивую" девушку в мисс школы.



"Остин Паверс: Международный человек-загадка"

Фильм шутит над типичными британскими супершпионами вроде Джеймса Бонда. Благодаря юмору и ярким образам Остин Пауэрс стал одним из самых любимых представителей поп-культуры.

"Вампиры сосут"

Американский пародийный фильм на сагу "Сумерки". В центре сюжета - приключения Бекки, которая после переезда в новый городок встречает вампира Эдварда Саллена и вурдалака Джейкоба.



"Очень эпическое кино"

Разрывная комедия, которая высмеивает популярные фильмы 90-х и нулевых. Сюжет разворачивается вокруг сирот Люси, Эдварда, Сьюзен и Питера, которые переживают захватывающие и курьезные приключения.



"Моя няня - вампир"

В фильме остро и ярко высмеивают сумасбродное увлечение фанатов вампирскими лентами, в частности сагой "Сумерки". По сюжету, Этан и Бенни пытаются спасти ровесников от вампиров и на помощь им приходит новоиспеченная кровопийца-няня Сара.

Какие еще фильмы-пародии посмотреть

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