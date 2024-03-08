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10 фільмів, які повинні подивитися 8 березня жінки і чоловіки

Фільми для пар на 8 березня (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

8 березня хочеться поринути у романтичну атмосферу свята та ніжність жінок. І в цьому дуже гарно можуть допомогти фільми для пар.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало найромантичніші фільми для пар, які можуть прикрасити Всесвітній жіночий день та ділиться цим списком з вами.

Під час підготовки матеріалу були використані такі джерела:Кіноріум.

Сніданок у Тіффані

Це романтична легенда, яка розповідає про життя жінки, що звикла жити для себе та остерігатися чоловіків і стосунків. Але одного дня її звична модель життя перегортається раз і назавжди. Вона розуміє цінність кохання, хоча спочатку шукає лише вигоду. 

 

Красуня

Цей шедевр кіноіндустрії розповідає глядачам, що кожна жінка не зважаючи на її сферу зайнятості може бути щаслива й гідна того, щоб її кохали та щоб за неї були готові віддати все у цьому житті. Так, ми бачимо, як сходяться фінансовий магнат та повія. 

 

Париж почекає

Головна героїня фільму - заміжня за успішним продюсером й вона вже не молода дівчинка. Анна відчуває себе самотньою і від того нещасною. Коли чоловік їде в чергове відрядження, героїня вирушає на автомобілі з Канн в Париж з діловим партнером свого чоловіка, який виявиться майстерним спокусником і саме він нагадає їй, що життя прекрасне.

 

Дощовий день у Нью-Йорку

Гетсбі, студент-інтелектуал, бореться з тим, що не може знайти своє місце у світі. Він закоханий у джаз, але його не приваблює світське життя. Ешлі, усміхнена блондинка та студентка журналістики з Аризони, мріє про велику кар’єру. І попри те, що вони такі різні, вони таки вирішують провести вихідні разом. На героїв чекає погана погода, мокрі вулиці та серія несподіваних романтичних пригод.

 

Титанік

Молоді закохані Джек і Роза знаходять один одного в першому й останньому плаванні непотоплюваного ​​Титаніка, але на шляху їхнього кохання стає смерть. Це неймовірна історія почуттів, які здатні існувати віками. 

 

Принцеса Монако

Головна героїня фільму - відома акторка Грейс Келлі стоїть на роздоріжжі між блискучою кар’єрою та шляхом, який нав’язує спільнота. Це був період 50-х років, коли жінки рідко проявляли сміливість. Цей фільм змусить кожного чоловіка поважати жінок більше і чудово підходить на перегляд 8 березня. 

 

Побачення на Венері

Головна героїня Міа разом зі своїм новим знайомим Кайлом вирушає до Іспанії дуже хитрим способом. Подорожуючи мальовничими містами Андалусії, Міа і Кайл вперше закохаються, їм вперше доведеться долати справжні життєві труднощі. 

 

Кохання з першого погляду

Фільм розповідає романтичну історію знайомства Гедлі Салліван та Олівера Джонса. Вперше вони зіткнулися в аеропорту, коли дівчина шукала можливість зарядити телефон, а потім сиділи разом у літаку.  Шість годин сорок сім хвилин - час, який їм знадобився, щоб закохатися одне в одного. Ось тільки вони втратили зв’язок.

 

Принц у Раю

У центрі сюжету постає популярна письменниця, від якої пішов бойфренд. Її нова книга не пишеться, а видавництво підганяє. Тому Олівія відлітає з Нью-Йорка на тропічний острів і зустрічає там спадкоємця трону. Юнак королівської крові приховує від нової знайомої свій статус, і в молодих людей зав’язується роман.

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8 мартаФільми