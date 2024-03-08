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10 фильмов, которые должны посмотреть 8 марта женщины и мужчины

Фильмы для пар на 8 марта (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Любченко

8 марта хочется погрузиться в романтическую атмосферу праздника и нежность женщин. И в этом очень хорошо могут помочь фильмы для пар.

РБК-Украина (проект Styler) собрала романтические фильмы для пар, которые могут украсить Всемирный женский день и делится этим списком с вами.

При подготовке материала были использованы следующие источники: Кинориум.

Завтрак у Тиффани

Это романтическая легенда, рассказывающая о жизни женщины, привыкшей жить для себя и остерегаться мужчин и отношений. Но однажды ее привычная модель жизни переворачивается раз и навсегда. Она понимает ценность любви, хотя поначалу ищет только выгоду.

 

Красотка

Этот шедевр киноиндустрии рассказывает зрителям, что каждая женщина, несмотря на ее сферу занятости, может быть счастлива и достойна того, чтобы ее любили и чтобы за нее были готовы отдать все в этой жизни. Да, мы видим, как сходятся финансовый магнат и шлюха.

 

Париж подождет

Главная героиня фильма – замужем за успешным продюсером и она уже не молодая девочка. Анна чувствует себя одинокой и оттого несчастной. Когда мужчина едет в очередную командировку, героиня отправляется на автомобиле из Канн в Париж с деловым партнером своего мужа, который окажется искусным соблазнителем и именно он напомнит ей, что жизнь прекрасна.

 

Дождливый день в Нью-Йорке

Гэтсби, студент-интеллектуал, сражается с тем, что не может найти свое место в мире. Он влюблен в джаз, но его не привлекает светская жизнь. Эшли, улыбающаяся блондинка и студентка журналистики из Аризоны, мечтает о большой карьере. И несмотря на то, что они такие разные, они решают провести выходные вместе. Героев ждет плохая погода, мокрые улицы и серия неожиданных романтических приключений.

 

Титаник

Молодые влюбленные Джек и Роза находят друг друга в первом и последнем плавании непотопляемого Титаника, но на пути их любви становится смерть. Это невероятная история чувств, способных существовать веками.

 

Принцесса Монако

Главная героиня фильма - известная актриса Грейс Келли стоит на развилке между блестящей карьерой и навязывающим сообщество путем. Это был период 50-х годов, когда женщины редко проявляли смелость. Этот фильм заставит каждого мужчину уважать женщин больше и отлично подходит для просмотра 8 марта.

 

Свидание на Венере

Главная героиня Миа вместе со своим новым знакомым Кайлом отправляется в Испанию очень хитрым способом. Путешествуя по живописным городам Андалусии, Миа и Кайл впервые влюбятся, им впервые придется преодолевать настоящие жизненные трудности.

 

Любовь с первого взгляда

Фильм повествует о романтической истории знакомства Гедли Салливан и Оливера Джонса. В первый раз они столкнулись в аэропорту, когда девушка искала возможность зарядить телефон, а затем сидели вместе в самолете. Шесть часов сорок семь минут – время, которое им понадобилось, чтобы влюбиться друг в друга. Вот только они лишились связи.

 

Принц в Раю

В центре сюжета появляется популярная писательница, от которой ушел бойфренд. Ее новая книга не пишется, а издательство подгоняет. Поэтому Оливия улетает из Нью-Йорка на тропический остров и встречает там наследника трона. Юноша королевской крови скрывает от новой знакомой свой статус, и у молодых людей завязывается роман.

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8 мартаФильмы