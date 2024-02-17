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10 фильмов, которые вернут вашу веру в человечность

Суббота 17 февраля 2024 09:01
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10 фильмов, которые вернут вашу веру в человечность Лучшие добрые фильмы о жизни (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В мире, насыщенном новостями о войне, конфликтах и несправедливости, киноиндустрия продолжает предлагать нам истории, которые поднимают настроение и наполняют сердца надеждой.

РБК-Украина (проект Styler) собрало список лучших 10 фильмов, согласно рейтингу IMDb, которые возвращают веру в человечество и напоминают нам о его благородстве.

Зеленая книга

Этот фильм, основанный на реальных событиях, рассказывает о необычной дружбе между чернокожим пианистом и его итальянско-американским водителем в эпоху расизма в Америке 60-х годов.

Жизнь прекрасна

В этой трогательной истории о любви и выживании отец придумывает невероятные истории для своего сына, чтобы защитить его от ужасов нацистского концентрационного лагеря.

10 фильмов, которые вернут вашу веру в человечность

Кадр из фильма

Побег из Шоушенка

Этот шедевр Фрэнка Дарабонта показывает, как дружба и надежда могут преодолеть самые невероятные трудности, даже в самых мрачных условиях.

10 фильмов, которые вернут вашу веру в человечность

Кадр из фильма

Достучаться до небес

В этой немецкой драме мы видим, как обычные люди способны делать добрые дела и менять жизни друг друга к лучшему.

10 фильмов, которые вернут вашу веру в человечность

Кадр из фильма

Храброе сердце

Эпическая история Уильяма Уоллеса, сыгранного Мелом Гибсоном, вдохновляет зрителей бороться за свои права и свободу.

Игры разума

Фильм о гениальном математике, страдающем от шизофрении, и его борьбе за самоутверждение и понимание в мире, где он чувствует себя чужим.

10 фильмов, которые вернут вашу веру в человечность

Кадр из фильма

Помни

Этот фильм Кристофера Нолана заставляет задуматься о ценности памяти и значении каждого момента в жизни.

10 фильмов, которые вернут вашу веру в человечность

Кадр из фильма

Жизнь других

Герои этого фильма, работники штази, в конечном итоге выбирают моральные принципы и человеческое достоинство перед подавлением свободы.

10 фильмов, которые вернут вашу веру в человечность

Кадр из фильма

Король говорит!

Фильм рассказывает о том, как король Георг VI преодолевает свои страхи и неуверенность, чтобы стать лидером, вдохновляющим свой народ во время Второй мировой войны.

10 фильмов, которые вернут вашу веру в человечность

Кадр из фильма

Октябрьское небо

В этой истории о простых людях, пытающихся найти свой путь в жизни, мы видим, как встречи и случайности могут изменить судьбы навсегда.

10 фильмов, которые вернут вашу веру в человечность

Кадр из фильма

Эти фильмы напоминают нам о том, что даже в самые трудные времена человеческий дух остается непобедимым, а доброта, любовь и надежда всегда преодолевают зло.

Ранее мы сообщали, сколько лет фильмам "Гарри Поттер", "Такси", "Сам дома" и другим.

Также читайте о 10 фильмах, которые можно скачать и смотреть даже в укрытии.

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