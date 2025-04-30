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10 фактів про парацетамол і ібупрофен, які врятують ваше здоров’я

Фото: Що важливо знати про знеболювальні (freepik)
Автор: Людмила Жукова

Болить голова чи піднялася температура? Багато хто одразу тягнеться за парацетамолом чи ібупрофеном. Ці безрецептурні засоби дійсно можуть швидко допомогти, але лише за умови правильного використання.

10 важливих правил безпечного прийому знеболювальних, пояснює РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на дієтолога Олега Швеця у Facebook.

Що треба знати про знеболювальні

Дослідження показують, що 15% людей перевищують добову дозу знеболювальних, не усвідомлюючи цього. Часто це пов’язано з прийомом кількох препаратів одночасно, які містять однакові діючі речовини. Наприклад, парацетамол зустрічається не лише в пігулках від температури, але й у засобах від грипу чи алергії.

Ось 10 важливих речей, які потрібно знати:

Парацетамол - кращий вибір при лихоманці, діє м’яко та безпечніше для організму.

НПЗЗ (ібупрофен, напроксен) - ефективніші при запаленні та м’язовому болю, але мають більше побічних ефектів.

Завелика доза парацетамолу може пошкодити печінку, особливо у поєднанні з алкоголем.

НПЗЗ можуть викликати біль у шлунку, виразки, підвищення тиску та навіть інсульт.

Порадьтеся з лікарем, якщо не знаєте, яке знеболювальне обрати.

Не перевищуйте дозу - це не підсилює ефект, а лише збільшує ризики.

Постійний біль - сигнал звернутися до лікаря, а не ковтати чергову пігулку.

Читайте склад ліків, аби не передозувати ті самі речовини з різних препаратів.

Чергуйте парацетамол та НПЗЗ при сильному болю - це ефективніше та безпечніше.

Спробуйте місцеві або немедикаментозні методи, такі як гелі, пластирі, тепло чи лікувальні вправи.

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