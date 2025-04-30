10 фактів про парацетамол і ібупрофен, які врятують ваше здоров’я

Що треба знати про знеболювальні

Дослідження показують, що 15% людей перевищують добову дозу знеболювальних, не усвідомлюючи цього. Часто це пов’язано з прийомом кількох препаратів одночасно, які містять однакові діючі речовини. Наприклад, парацетамол зустрічається не лише в пігулках від температури, але й у засобах від грипу чи алергії.

Ось 10 важливих речей, які потрібно знати:

Парацетамол - кращий вибір при лихоманці, діє м’яко та безпечніше для організму.

НПЗЗ (ібупрофен, напроксен) - ефективніші при запаленні та м’язовому болю, але мають більше побічних ефектів.

Завелика доза парацетамолу може пошкодити печінку, особливо у поєднанні з алкоголем.

НПЗЗ можуть викликати біль у шлунку, виразки, підвищення тиску та навіть інсульт.

Порадьтеся з лікарем, якщо не знаєте, яке знеболювальне обрати.

Не перевищуйте дозу - це не підсилює ефект, а лише збільшує ризики.

Постійний біль - сигнал звернутися до лікаря, а не ковтати чергову пігулку.

Читайте склад ліків, аби не передозувати ті самі речовини з різних препаратів.

Чергуйте парацетамол та НПЗЗ при сильному болю - це ефективніше та безпечніше.

Спробуйте місцеві або немедикаментозні методи, такі як гелі, пластирі, тепло чи лікувальні вправи.