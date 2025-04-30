10 фактов о парацетамоле и ибупрофене, которые спасут ваше здоровье

Что нужно знать об обезболивающих

Исследования показывают, что 15% людей превышают суточную дозу обезболивающих, не осознавая этого. Часто это связано с приемом нескольких препаратов одновременно, которые содержат одинаковые действующие вещества. Например, парацетамол встречается не только в таблетках от температуры, но и в средствах от гриппа или аллергии.

Вот 10 важных вещей, которые нужно знать:

Парацетамол - лучший выбор при лихорадке, действует мягко и безопаснее для организма.

НПВС (ибупрофен, напроксен) - эффективнее при воспалении и мышечной боли, но имеют больше побочных эффектов.

Слишком большая доза парацетамола может повредить печень, особенно в сочетании с алкоголем.

НПВС могут вызвать боль в желудке, язвы, повышение давления и даже инсульт.

Посоветуйтесь с врачом, если не знаете, какое обезболивающее выбрать.

Не превышайте дозу - это не усиливает эффект, а лишь увеличивает риски.

Постоянная боль - сигнал обратиться к врачу, а не глотать очередную таблетку.

Читайте состав лекарств, чтобы не передозировать одни и те же вещества из разных препаратов.

Чередуйте парацетамол и НПВС при сильной боли - это эффективнее и безопаснее.

Попробуйте местные или немедикаментозные методы, такие как гели, пластыри, тепло или лечебные упражнения.