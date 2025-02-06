10 ефективних запитів та інструментів, які зроблять ШІ справжнім помічником

Спочатку познайомтеся з основними інструментами

Сьогодні доступно безліч варіантів. Найкраще почати з одного з великих сервісів - вони прості у використанні, інтуїтивно зрозумілі та пропонують безкоштовні версії.

ChatGPT

Універсальний помічник, який допомагає генерувати ідеї, структурувати завдання, редагувати текст, виправляти помилки в таблицях і багато іншого. Доступний у веб-версії, а також у додатках для iPhone і Android. Для використання потрібно зареєструватися. Безкоштовної версії достатньо для більшості користувачів.

Perplexity

Створено для пошуку інформації та навчання. Дуже добре підходить для складних запитань, наприклад, "Як працюють чорні діри?" або "Що означає поправка до Закону...?".

DeepSeek

Новий інструмент із Китаю, який за продуктивністю перевершує ChatGPT від OpenAI, Llama від Meta і Google Gemini. Під час використання важливо дотримуватися заходів безпеки та конфіденційності.

Google NotebookLM

Корисний інструмент для роботи з файлами. Дозволяє завантажувати аудіозаписи, нотатки, документи та інші матеріали, а потім шукати в них інформацію, знаходити посилання на джерела і навіть створювати подкасти на основі завантажених даних.

Як отримати найкращі результати від ШІ-чатів

Використовувати штучний інтелект так само просто, як шукати інформацію в Google. Однак розуміння деяких принципів його роботи допоможе швидше отримувати потрібні відповіді, а не боротися з алгоритмами.

"Прогрів" (priming) - це термін, що означає точне формулювання запиту для чат-бота. Чим більше обмежень задається, тим точнішою буде відповідь. Наприклад, можна вказати: "Обмеж відповідь 250 словами", "Склади список у вигляді маркованих пунктів" або "Оформи результат у вигляді таблиці".

Важливо пам'ятати, що ШІ не вміє читати думки. Він видає відповіді, ґрунтуючись на введених запитах, навчених даних і наявній інформації про користувача. Один із простих способів задати напрямок - використовувати формулювання "роби" і "не роби".

Наприклад, якщо потрібен рецепт для друзів із харчовою алергією, можна написати: "Створи рецепт на шість осіб. Включи білки, фрукти, овочі та вуглеводи. Не використовуй молочні продукти, морепродукти і горіхи".

10 корисних запитів для ШІ

"Як поліпшити цей текст?". Вставте свій текст, і ШІ допоможе його відредагувати, зробить більш читабельним і підкаже, що можна поліпшити.

"Ти - викладач англійської. Знайди помилки в моєму тексті". Можна змінювати "роль" ШІ залежно від завдання, наприклад: "Ти - коуч із саморозвитку. Допоможи створити план для щоденної медитації протягом місяця."

"Поясни це так, як якби мені було 10 років". Чудово підходить для спрощення складних тем, чи то наука, чи то фінанси, чи то будь-яка інша сфера.

"Запам'ятай, що...". У ChatGPT можна увімкнути Пам'ять (Налаштування, Персоналізація), а в Google Gemini це доступно для підписників Advanced. Наприклад, можна сказати: "Запам'ятай, що я п'ю чай, а не каву".

"Проаналізуй ці дані та поясни виявлені тенденції". Вставте список чисел, таблицю або навіть завантажте зображення - ШІ знайде закономірності.

"Чого тут не вистачає?". Можна використовувати для списку речей у поїздку, бізнес-звіту або навіть сценарію виступу. Чим більше деталей, тим точніша відповідь.

"Хто їхні конкуренти?". Корисно під час пошуку аналогів послуг, вивчення ринку або складання списку потенційних клієнтів. Але результати варто перевіряти ще раз.

"Дай п'ять креативних ідей для...". Підійде для пошуку оригінальних подарунків, назв для бізнесу або рецептів вечері.

"Підсумуй це в трьох реченнях". Зручно для скорочення довгих статей, контрактів або звітів. Можна також попросити список ключових пунктів.

"Поясни обидві сторони цієї суперечки". Працює для обговорення політичних питань, трендів або особистих дилем.