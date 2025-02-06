10 эффективных запросов и инструментов, которые сделают ИИ настоящим помощником

Сначала познакомьтесь с основными инструментами

Сегодня доступно множество вариантов. Лучше всего начать с одного из крупных сервисов - они просты в использовании, интуитивно понятны и предлагают бесплатные версии.

ChatGPT

Универсальный помощник, который помогает генерировать идеи, структурировать задачи, редактировать текст, исправлять ошибки в таблицах и многое другое. Доступен в веб-версии, а также в приложениях для iPhone и Android. Для использования потребуется зарегистрироваться. Бесплатной версии достаточно для большинства пользователей.

Perplexity

Создан для поиска информации и обучения. Отлично подходит для сложных вопросов, например, "Как работают черные дыры?" или "Что означает поправка к Закону...?".

DeepSeek

Новый инструмент из Китая, который по производительности превосходит ChatGPT от OpenAI, Llama от Meta и Google Gemini. При использовании важно соблюдать меры безопасности и конфиденциальности.

Google NotebookLM

Полезный инструмент для работы с файлами. Позволяет загружать аудиозаписи, заметки, документы и другие материалы, а затем искать в них информацию, находить ссылки на источники и даже создавать подкасты на основе загруженных данных.

Как получить лучшие результаты от ИИ-чатов

Использовать искусственный интеллект так же просто, как искать информацию в Google. Однако понимание некоторых принципов его работы поможет быстрее получать нужные ответы, а не бороться с алгоритмами.

"Прогрев" (priming) - это термин, означающий точную формулировку запроса для чат-бота. Чем больше ограничений задается, тем точнее будет ответ. Например, можно указать: "Ограничь ответ 250 словами", "Составь список в виде маркированных пунктов" или "Оформи результат в виде таблицы".

Важно помнить, что ИИ не умеет читать мысли. Он выдает ответы, основываясь на введенных запросах, обученных данных и имеющейся информации о пользователе. Один из простых способов задать направление - использовать формулировки "делай" и "не делай".

Например, если требуется рецепт для друзей с пищевой аллергией, можно написать: "Создай рецепт на шесть человек. Включи белки, фрукты, овощи и углеводы. Не используй молочные продукты, морепродукты и орехи".

10 полезных запросов для ИИ

"Как улучшить этот текст?". Вставьте свой текст, и ИИ поможет его отредактировать, сделает более читаемым и подскажет, что можно улучшить.

"Ты - преподаватель английского. Найди ошибки в моем тексте”. Можно менять "роль" ИИ в зависимости от задачи, например: "Ты - коуч по саморазвитию. Помоги создать план для ежедневной медитации в течение месяца."

"Объясни это так, как если бы мне было 10 лет”. Отлично подходит для упрощения сложных тем, будь то наука, финансы или любая другая сфера.

"Запомни, что…". В ChatGPT можно включить Память (Настройки, Персонализация), а в Google Gemini это доступно для подписчиков Advanced. Например, можно сказать: "Запомни, что я пью чай, а не кофе."

"Проанализируй эти данные и объясни выявленные тенденции”. Вставьте список чисел, таблицу или даже загрузите изображение - ИИ найдет закономерности.

"Чего здесь не хватает?". Можно использовать для списка вещей в поездку, бизнес-отчета или даже сценария выступления. Чем больше деталей, тем точнее ответ.

"Кто их конкуренты?". Полезно при поиске аналогов услуг, изучении рынка или составлении списка потенциальных клиентов. Но результаты стоит перепроверять.

"Дай пять креативных идей для...". Подойдет для поиска оригинальных подарков, названий для бизнеса или рецептов ужина.

"Суммируй это в трех предложениях”. Удобно для сокращения длинных статей, контрактов или отчетов. Можно также попросить список ключевых пунктов.

"Объясни обе стороны этого спора”. Работает для обсуждения политических вопросов, трендов или личных дилемм.