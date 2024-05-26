10 дивовижних місць, у реальність яких важко повірити. Дивіться фото - і переконайтеся!

На планеті є безліч куточків, де колись панувала людина, а зараз їх поглинула природа. Деякі із них настільки незвичні, що в їх існування важко повірити.

102-річний плаваючий ліс, Австралія

Човен SS Aryfield - лише один із покинутих човнів, що залишилися в затоці Хоумбуш у Сіднеї. Раніше затоку використовували як майданчик, куди приїжджали на демонтаж човни з усього світу. Після закриття цієї затоки деякі кораблі залишились назавжди там. Фактично, затока Хоумбуш стала плавучим кладовищем для списаних кораблів. З часом судна густо поросли лісом і набули містичного вигляду.

Так виглядає пливучий ліс (фото: bestwomensmag.com)

Останній будинок острова Голланд, США

Цей будинок показує двобій людини і природи. Його звели у 1888 році. Протягом кількох десятиліть він не піддавався ерозії, яку провокувала близькість до берегової лінії. Але попри всі зусилля останнього власника захистити будинок, води та слабкий ґрунт відтягли дім з острова у море. Будинок остаточно зруйнувався у 2009 році.

Цей будинок став останньою спорудою на болотистому острові Голланд (фото: bestwomensmag.com)

Підводне місто в Шичен, Китай

Руїни стародавнього міста віком понад 1300 років затопили у 1959 році спеціально, бо на цій території місцевий уряд вирішив побудувати нову гідроелектростанцію. З вини людини пам'ятка опинилась на глибині понад 30 метрів.

Так виглядає підводне місто (фото: bestwomensmag.com)

Покинута станція метро City Hall у Нью-Йорку, США

Станцію відкрили у 1904 році. Колись вона вражала розкішшю. Станція попрацювала 40 років і припинила свою роботу через різке збільшення населення Нью-Йорка. Раніше багато туристів спускались, аби подивитись на покинуту станцію, але в середині ХХ століття її остаточно закрили з міркувань безпеки.

Станція метро City Hall (фото: bestwomensmag.com)

Готель Salto, Колумбія

Готель del Salto був побудований у Боготі, Колумбія, на початку ХХ століття за проектом відомого архітектора Карлоса Артуро Тапіаса. Це був один із найрозкішніших готелів країни, де проживали найбагатші та найвідоміші люди. Через зростання забруднення сусідньої річки Богота люди втратили інтерес до відвідування готелю, і з 1990-х років він стоїть занедбаний.

Готель Salto (фото: bestwomensmag.com)

Покинутий військовий госпіталь у Беліці, Німеччина

Beelitz-Heilstätten - це місце, де Гітлер перебував після поранень під час Першої світової війни. Коли почалася війна, приміщення було перетворено на військовий госпіталь. Він вважався провідним медзакладом для лікування неврологічних розладів і туберкульозу після закінчення Другої світовій війни.

Покинутий військовий госпіталь (фото: bestwomensmag.com)

Острів Хасіма, Японія

Острів Хасіма є символом індустріалізації Японії. Він завбільшки 6,3 гектара. Колись там була одна із підводних вугільних шахт країни. Сьогодні багато будівель відремонтовано, і острів охоче відвідують багато мандрівників.

Острів Хасіма (фото: bestwomensmag.com)

Покинутий залізничний вокзал, Абхазія, Грузія

Колись ця станція в Грузії приймала пасажирів, які прямували в Росію. Зараз ця залізниця довжиною 100 кілометрів стала руїнами, після того, як там між 1992 і 1993 роками розпочала війну РФ. Але навіть у руїнах можна помітити вишуканий інтер’єр станції, який ще відображає частину її колишньої слави.

Залізничний вокзал в Абхазії (фото: bestwomensmag.com)

Театр Нью-Бедфордський Орфеум, США

Театр Орфей спочатку називався Маджестік Опера. Його будівництво почалося в день загибелі "Титаніка". Потім багато людей вважали це поганою прикметою. На піку свого розвитку театр міг вмістити 1500 осіб і використовувався лише для найбільш особливих заходів на північному сході США. Він закрив свої двері в 1959 році.

Театр Нью-Бедфордський Орфеум (фото: bestwomensmag.com)

Рибальське село на острові Gouqi, Китай

Колись цей острів був одним із найбільших рибальських сіл на архіпелазі, але його покинули через забруднену воду та зменшення улову у цьому районі. Зараз природа повністю поглинула будівлі, які залишились в селі. Тепер Gouqi став привабливим місцем для туристів.

Острів Gouqi (фото: bestwomensmag.com)