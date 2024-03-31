10 дешевих продуктів з найбільшим вмістом заліза

Для того, щоб у нашому організмі було достатньо заліза, не обов’язково витрачати пів зарплати, адже є дешеві продукти з високим вмістом заліза.
А про самі ці недорогі продукти, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час підготовки матеріалу були використані такі джерела: Блог "Таблиця калорійності", Вікіпедія, Ева блог.
Спершу ми розповімо вам, як саме проявляється дефіцит заліза і коли його треба поповнювати.Найбільш відчутні та поширені симптоми такі:
В яких продуктах міститься багато заліза (фото: Freepik)
У 100 г яловичої печінки міститься 6,9 мг заліза (38% від добової норми). У 100 г яловичих нирок міститься 6 мг заліза (33% від добової норми). У 100 г яловичого серця міститься 4,8 мг заліза (26% від добової норми).
Горіхи багаті своїм мінеральним і вітамінним складом, а також високим вмістом заліза.
Філе курки, індички та тунець (в тому числі консервований) мають досить високий вміст заліза та допомагають організму його засвоїти.
У сирому або вареному виді міститься лише близько 1 мг заліза на 100 г, але зверніть увагу ще й на зелень буряка, оскільки в ній міститься майже 3 мг заліза на чашку. Буряк також містить інші важливі вітаміни та мінерали, такі як кальцій, калій, магній і вітамін С.
В яких продуктах міститься багато заліза (фото: Freepik)
Хурма багата на вміст заліза, тому її необхідно їсти при анемії для відновлення нормального вмісту гемоглобіну в крові.
Шпинат має багато корисних мікроелементів і вітамінів при відносно низькій калорійності - лише 23 ккал на 100 г. Але найбільше нас цікавить залізо.
У 100 г сирого шпинату містяться 2,7 мг заліза, а це 15% від денної норми для дорослої людини.
Гречка несе багато користі нашому тілу: крім того, що вона є джерелом рослинного білка, клітковини, фосфору, магнію, кальцію і калію, гречка містить також 1, 34 мг заліза на кожні 100 г.
У чорносливі міститься цілих 14 мг на 100 г, що робить їх дуже корисними для запобігання дефіциту заліза. До того ж їх так просто включити до свого раціону як здоровий перекус.
Чорна шовковиця містить найбільше заліза. З’їдаючи бодай склянку шовковиці на день, можна стабілізувати рівень гемоглобіну.
Лише півсклянки білої квасолі забезпечать організм 4 мг заліза. Також вона містить багато корисних білків та клітковини. Вона допоможе знизити рівень холестерину та цукру в крові.
Раніше ми розповідали, які продукти знизять холестерин та покращать здоров'я.
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