10 дешевих продуктів з найбільшим вмістом заліза

Як відчувається дефіцит заліза

Спершу ми розповімо вам, як саме проявляється дефіцит заліза і коли його треба поповнювати.Найбільш відчутні та поширені симптоми такі:

надмірне випадіння волосся

блідість шкіри

тривале відчуття втоми та слабкості без видимих на це причин

головний та м’язовий біль

ламкість нігтів.

В яких продуктах міститься багато заліза (фото: Freepik)

У яких недорогих продуктах міститься високий вміст заліза

Печінка, серце, нирки

У 100 г яловичої печінки міститься 6,9 мг заліза (38% від добової норми). У 100 г яловичих нирок міститься 6 мг заліза (33% від добової норми). У 100 г яловичого серця міститься 4,8 мг заліза (26% від добової норми).

Горіхи

Горіхи багаті своїм мінеральним і вітамінним складом, а також високим вмістом заліза.

Філе м’яса та риби

Філе курки, індички та тунець (в тому числі консервований) мають досить високий вміст заліза та допомагають організму його засвоїти.

Буряк

У сирому або вареному виді міститься лише близько 1 мг заліза на 100 г, але зверніть увагу ще й на зелень буряка, оскільки в ній міститься майже 3 мг заліза на чашку. Буряк також містить інші важливі вітаміни та мінерали, такі як кальцій, калій, магній і вітамін С.

В яких продуктах міститься багато заліза (фото: Freepik)

Хурма

Хурма багата на вміст заліза, тому її необхідно їсти при анемії для відновлення нормального вмісту гемоглобіну в крові.

Шпинат

Шпинат має багато корисних мікроелементів і вітамінів при відносно низькій калорійності - лише 23 ккал на 100 г. Але найбільше нас цікавить залізо.

У 100 г сирого шпинату містяться 2,7 мг заліза, а це 15% від денної норми для дорослої людини.

Гречка

Гречка несе багато користі нашому тілу: крім того, що вона є джерелом рослинного білка, клітковини, фосфору, магнію, кальцію і калію, гречка містить також 1, 34 мг заліза на кожні 100 г.

Чорнослив

У чорносливі міститься цілих 14 мг на 100 г, що робить їх дуже корисними для запобігання дефіциту заліза. До того ж їх так просто включити до свого раціону як здоровий перекус.

Шовковиця

Чорна шовковиця містить найбільше заліза. З’їдаючи бодай склянку шовковиці на день, можна стабілізувати рівень гемоглобіну.

Квасоля

Лише півсклянки білої квасолі забезпечать організм 4 мг заліза. Також вона містить багато корисних білків та клітковини. Вона допоможе знизити рівень холестерину та цукру в крові.

