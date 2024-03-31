10 дешевых продуктов с наибольшим содержанием железа

Для того чтобы в нашем организме было достаточно железа, не обязательно тратить пол зарплаты, ведь есть дешевые продукты с высоким содержанием железа.
А о самих этих недорогих продуктах, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала были использованы следующие источники: Блог Таблица калорийности, Википедия, Ева блог.
Сначала мы расскажем вам, как именно проявляется дефицит железа и когда его нужно восполнять. Наиболее ощутимые и распространенные симптомы таковы:
В каких продуктах содержится много железа (фото: Freepik)
В 100 г говяжьей печени содержится 6,9 мг железа (38% от суточной нормы). В 100 г говяжьих почек содержится 6 мг железа (33% от суточной нормы). В 100 г говяжьего сердца содержится 4,8 мг железа (26% от суточной нормы).
Орехи богаты своим минеральным и витаминным составом, а также высоким содержанием железа.
Филе курицы, индейки и тунец (в том числе консервированный) обладают достаточно высоким содержанием железа и помогают организму его усвоить.
В сыром или вареном виде содержится около 1 мг железа на 100 г, но обратите внимание еще и на зелень свеклы, поскольку в ней содержится почти 3 мг железа на чашку. Свекла также содержит другие важные витамины и минералы, такие как кальций, калий, магний и С.
В каких продуктах содержится много железа (фото: Freepik)
Хурма богата содержанием железа, поэтому ее необходимо есть при анемии для восстановления нормального содержания гемоглобина в крови.
Шпинат имеет много полезных микроэлементов и витаминов при относительно низкой калорийности - всего 23 ккал на 100 г. Но больше всего нас интересует железо.
В 100 г сырого шпината содержится 2,7 мг железа, что составляет 15% от дневной нормы для взрослого человека.
Гречка несет много пользы нашему телу: кроме того, что она является источником растительного белка, клетчатки, фосфора, магния, кальция и калия, гречка содержит также 1,34 мг железа на каждые 100 г.
В черносливе содержится целых 14 мг на 100 г, что делает их очень полезными для предотвращения дефицита железа. К тому же их так просто включить в свой рацион как здоровый перекус.
Черная шелковица содержит больше железа. Съедая хотя бы стакан шелковицы в день, можно стабилизировать уровень гемоглобина.
Всего полстакана белой фасоли обеспечат организм 4 мг железа. Также она содержит много полезных белков и клетчатки. Она поможет снизить уровень холестерина и сахара в крови.
Раньше мы рассказывали, какие продукты снизят холестерин и улучшат здоровье.
Также читайте, какая рыба полезнее, седьмая или форель.