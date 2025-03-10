10 березня: яке сьогодні церковне свято, що не можна робити, прикмети

Що за церковне свято сьогодні

Під час гонінь на християн у III столітті благочестива жінка Руфіна втекла в гори з Коринфа, де народила сина Кодрата і незабаром померла. Немовля чудесним чином було збережене: його годувала солодка роса, що опускалася з хмар. Кодрат виріс у пустелі, згодом зустрів християн, прийняв віру, навчився грамоти та опанував лікарське мистецтво. Він любив усамітнення та проводив більшу частину часу в молитві.

Під час правління імператора Декія воєначальник Іасон схопив Кодрата та його друзів, піддавши їх допитам і тортурам. Святі залишалися непохитними у вірі, і за наказом Іасона їх кинули на розтерзання звірам, але ті їх не зачепили. Тоді мучеників волочили вулицями та засудили до усічення мечем, дозволивши їм спочатку помолитися. Учні святого Кодрата також прийняли мученицьку смерть, а разом із ними за Христа постраждали й багато благочестивих жінок.

Що не можна робити 10 березня

Триває Великий піст, а це значить, що вірянам не дозволена їжа тваринного походження - м'ясо, молоко, яйця, вершкове масло. Такожє Церква рекомендує максимально зосередитися на духовному житті та уникати пліток, сварок, марної втрати часу та зайвих розваг.

Також у цей день є певні народні заборони:

Не слід проводити жодних хірургічних втручань.

Варто утриматися від великих витрат.

Бажано не відмовляти тим, хто просить допомоги.

Не слід влаштовувати гучні забави, святкування чи співати пісень.

Навесні багато прикмет пов'язано з поведінкою птахів (фото: Freepik.com)

Народні прикмети і традиції 10 березня

Якщо хмари швидко біжать по небу - буде тепло, але дощитиме.

Повернулися лелеки - значить, весна остаточно настала.

Похмуре небо свідчить про наближення відлиги.

Якщо вітер холодний - зима ще протримається кілька днів.

Гроза в цей день віщує багатий урожай.

Двері несподівано з петель зірвалися - це віщує лихо для сім'

Якщо капусту та помідори висадити, то це обіцяє гарний урожай

У кого День ангела 10 березня

10 березня день Ангела святкують ті люди, хто носить наступні імена:

Анастасія, Василина, Віктор, Вікторин, Галина, Дмитро, Діодор, Діонісій, Клавдій, Кодрат, Кріскент, Кіпріан, Леонід, Никифор, Ніка, Павло, Папій, Руфін, Саторін, Серапіон, Феодора.

Також 10 березня в Україні відзначається Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва.

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