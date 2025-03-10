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10 марта: какой сегодня церковный праздник, что нельзя делать, приметы

Какой праздник сегодня, 10 марта, по церковному календарю (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Феликс Коркин

10 марта православные христиане в Украине по новому стилю чтят память святых мучеников Кодрата, Киприана, Ники, Галины и других. До конца года остается 296 дней.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 10 марта и у кого День ангела.

Что за церковный праздник сегодня

Во время гонений на христиан в III веке благочестивая женщина Руфина бежала в горы из Коринфа, где родила сына Кодрата и вскоре умерла. Младенец чудесным образом был сохранен: его кормила сладкая роса, опускавшаяся с облаков. Кодрат вырос в пустыне, впоследствии встретил христиан, принял веру, научился грамоте и овладел врачебным искусством. Он любил уединение и проводил большую часть времени в молитве.

Во время правления императора Декия военачальник Иасон схватил Кодрата и его друзей, подвергнув их допросам и пыткам. Святые оставались непоколебимыми в вере, и по приказу Иасона их бросили на растерзание зверям, но те их не тронули. Тогда мучеников волочили по улицам и приговорили к усечению мечом, позволив им сначала помолиться. Ученики святого Кодрата также приняли мученическую смерть, а вместе с ними за Христа пострадали и многие благочестивые женщины.

Что нельзя делать 10 марта

Продолжается Великий пост, а это значит, что верующим не разрешена пища животного происхождения - мясо, молоко, яйца, сливочное масло. Также Церковь рекомендует максимально сосредоточиться на духовной жизни и избегать сплетен, ссор, бесполезной потери времени и лишних развлечений.

Также в этот день есть определенные народные запреты:

  • Не следует проводить никаких хирургических вмешательств.
  • Стоит воздержаться от крупных расходов.
  • Желательно не отказывать тем, кто просит помощи.
  • Не следует устраивать громкие забавы, празднования или петь песни.

Весной много примет связано с поведением птиц (фото: Freepik.com)

Народные приметы и традиции 10 марта

  • Если облака быстро бегут по небу - будет тепло, но будет дождливо.
  • Вернулись аисты - значит, весна окончательно наступила.
  • Пасмурное небо свидетельствует о приближении оттепели.
  • Если ветер холодный - зима еще продержится несколько дней.
  • Гроза в этот день предвещает богатый урожай.
  • Дверь неожиданно с петель сорвалась - это предвещает беду для семьи.
  • Если капусту и помидоры высадить, то это сулит хороший урожай

У кого День ангела 10 марта

10 марта день Ангела празднуют те люди, кто носит следующие имена:

Анастасия, Василиса, Виктор, Викторин, Галина, Дмитрий, Диодор, Дионисий, Клавдий, Кодрат, Крискент, Киприан, Леонид, Никифор, Ника, Павел, Папий, Руфин, Саторин, Серапион, Феодора.

Также 10 марта в Украине отмечается Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства.

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При подготовке материала использовались источники: сайты ПЦУ, Лунный календарь, Википедия.

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