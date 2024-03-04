10 березневих музичних новинок, які подарують весняний настрій

З імпульсом весняного пробудження в українському музичному просторі проростають також нові, свіжі, енергійні та актуальні роботи, якими наші артисти продовжують наполегливо радувати меломанів.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас 10 українських пісень, які вийшли у перші дні березня, і які покликані подарувати нам усім весняний настрій.

KALUSH feat. KRUTЬ - "Десятка"

Це реальна історія з особистого життя Марини Круть, про справжню дружбу й місце, до якого вона відчуває неймовірно велику любов - кафе “Десятка" в Івано-Франківську, яке добре відоме любителям поїздок в Карпати.

"Я бажаю кожній дівчині мати такого друга, який в будь-якій ситуації допоможе подолати різні життєві труднощі. Дружба завжди перемагає", - коментує артистка.



Voloshyn - "Пазли"

У треку екс-чоловік Ані Трінчер розповідає історію його знайомого, який був у стосунках з дівчиною, яку неймовірно кохав, але дізнався, що вона працює стриптизеркою.

Tember Blanche & Макс Пташник - "В одній кімнаті"

Саша Ганапольська та Макс вклали в цю композицію природне почуття страху залишитися наодинці з собою.

Тоня Матвієнко - "Ти - це я"

Нову роботу співачка присвятила в пам'ять про маму. Як зазначає Тоня, сенс пісні в тому, що для своїх батьків ми завжди залишаємося маленькими. Вони наділили нас силою життя, а з часом ми й самі маємо стати підтримкою для тих, хто від нас залежить.

SUVOROVA - "Стріляй"

Співачка переспівала легендарний хіт гурту Океан Ельзи, надавши йому нових сенсів.

"Сьогодні кожна українська жінка гойдається на хвилях переживань за свого чоловіка, сина, брата, відчайдушно хапаючись за їхнє життя навіть на відстані", - говорить артистка.

Тіна Кароль - "З тобою"

У новій пісні поп-діва акцентує увагу на настрої весняного кохання.

VERONIKA та PTASHKIN - "Нетверезий"

Учасниця та переможець європейського сезону "Голос країни" у спільній роботі відверто розповідають про свої відносини, які зародилися на проєкті.

Нікіта Кісельов - "Джульєтта"

В роботі артист приміряв на себе образ режисера і познайомив глядача з тією самою Джульєттою, яка за маскою суспільства ховає справжню природну красу.

DREVO - "Відповідай"

Фіналіст Нацвідбору на Євробачення 2024 заспівав про депресію, самокопання та можливості знайти ресурси для покращення самопочуття.

BORYSOFSKY - "Часу немає"

У своїй творчості артист продовжує піднімати важливі соціальні теми. Його нова пісня - про те, як важливо не порівнювати себе з іншими та чути свій внутрішній голос.



