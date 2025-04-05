10 акторів-чоловіків, яких вважали "негарними" для Голлівуду, а тепер вони топ-зірки

Бенедикт Камбербетч

Попри те, що Бенедикт Камбербетч не починав свою кар'єру в Голлівуді, саме роль у "Шерлокові" принесла йому міжнародну славу. Однак на етапі відбору продюсери BBC мали сумніви щодо його зовнішності, і лише після пробної сцени з’ясувалося, що він ідеально підходить для цієї ролі. Тепер актор користується величезною популярністю серед фанатів і критиків. Бенедикт Камбербетч (фото: Вікіпедія)

Майкл Джей Фокс

На початку кар'єри Майкл Джей Фокс зіштовхнувся з деякими труднощами через свою зовнішність і зріст, які не відповідали вимогам для ролі в "Сімейних зв’язках". Продюсер NBC навіть висловлював сумніви, чи може він бути ефективним продавцем. Однак після величезного успіху шоу Фокс став зіркою завдяки франшизі "Назад у майбутнє", що закріпило його статус у Голлівуді. Майкл Джей Фокс (фото: Вікіпедія)

Клінт Іствуд

Іствуд, чиї ролі у вестернах зробили його культовим, спочатку не отримував шансу на великий успіх. У 1950-х роках студія Universal розірвала з ним контракт через зовнішні недоліки, такі як непривабливий зуб та інші фізичні риси. Кадр з фільму "Зіграй мені перед смертю"

Але з часом він став символом голлівудської мужності, а його кар'єра досягла неймовірних висот. Кадр з фільму "Кручений м'яч"

Дастін Хоффман

Дастін Хоффман зіштовхнувся з критикою щодо свого зовнішнього вигляду на початку кар'єри, а його рідна тітка говорила, що він "недостатньо гарний" для кіно. Однак роль у фільмі "Випускник" стала знаковою для його кар'єри, а непересічна зовнішність актора стала важливою частиною нової ери в Голлівуді. Кадр з фільму "Випускник"

Ендрю Гарфілд

Перш ніж стати номінантом на Оскар, Ендрю Гарфілд не зміг отримати роль принца Каспіана у "Хроніках Нарнії", оскільки продюсери вважали, що він не досить привабливий для цієї ролі. Однак з часом Гарфілд довів свою велич, ставши одним з найбільш високооплачуваних акторів завдяки своїм ролям у таких фільмах, як "Людина-павук". Кадр з фільму "Людина павук"

Дональд Сазерленд

На початку своєї кар'єри Дональд Сазерленд не вважав себе привабливим, і навіть його мати висловлювала сумніви щодо його зовнішності. Однак це не завадило йому стати зіркою Голлівуду і грати у фільмах найкращих режисерів світу. Дональд Сазерленд (фото: Вікіпедія)

Роберт Паттінсон

Коли Роберт Паттінсон отримав роль вампіра Едварда Каллена у "Сутінках", продюсери мали сумніви через його зовнішність. Вони переживали, що він недостатньо привабливий для головної ролі, але після грандіозного успіху серіалу Паттінсон став культовою фігурою в Голлівуді. Роберт Паттінсон (фото: Вікіпедія)

Кларк Гейбл

Кларк Гейбл, одна з ікон Голлівуду 1930-х років, на початку своєї кар'єри теж зіштовхувався з сумнівами через свої фізичні риси. Проте його харизма і чоловіча привабливість дозволили йому стати одним із найбільших зірок того часу, а його образ став еталоном мужності на екрані. Кларк Гейбл (фото: Вікіпедія)