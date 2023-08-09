10 з 10. Українські зірки показують себе справжніх, не соромлячись "вад": фото і відео

Шоумен Володимир Остапчук оскандалився разом із запрошеними гостями програми "Мекнув-живіть". Актор Богдан Шелудяк та Олексій Завгородній (Позитив), а також сам Остапчук обговорили жіночу депіляцію і одноголосно заявили, що жінка не може бути "10 із 10", якщо вона голить скрізь.
Українські зірки відреагували на скандал та запустили у соцмережах флешмоб "10 з 10" зі своїми фото та відео. Хто показав себе справжніх – читайте нижче.
Артистка вважає, що своє тіло потрібно приймати таким, яке воно є і не залежати від думки інших людей. Вона показала фото у купальнику з кавуном у руках.
"Я, напевно, на 9 із 10. Хоч ноги та пися у мене блищать без волосся, зате живіт трохи стирчить і не дає вам це побачити. Взагалі обмежені люди завжди намагаються обмежити інших", - написала вона.
"Для себе, дівчатка, кожна з нас і є 10 з 10. І була б завжди, якби не вилупки, які все наше життя вважають обов'язковим вказувати, як ми повинні виглядати, щоб заслужити їхнє схвалення та зацікавленість", - написала вона та опублікувала свою фотографію.
Артистка показала своє тіло зі шрамами та розповіла історію їх появи. Вона зізналася, що багато років їх приховувала, бо вважала, що таку її ніхто не полюбить.
"Ніхто не має права оцінювати вашу зовнішність за якимись уявними стандартами. Ніхто", - зазначила Krutь.
Солістка The Hardkiss закликала всіх жінок завжди почуватися на 10 із 10. Незалежно від думки оточуючих.
Українська зірка підійшла до флешмобу з гумором та опублікувала кумедне фото. Вона заявила, що оцінює себе на 20 із 10.
"Дівчата, збережіть ідею луку, як на 1 фото, на дні, коли не встигли поголитися", - додала артистка.
Оля Полякова розповіла у сторіс про діалог зі своєю дочкою Алісою. Дівчинка побачила фото Alyona Alyona з кавуном і сказала зірковій мамі, що їй потрібно повчитися у неї самооцінки.
А потім артистка опублікувала фото рук і ніг Аліси, а дівчинка в камеру сказав: "Хочу бути волохатою і буду, мені начхати на вас"
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Артистка опублікувала коротке відео з нецензурними виразами та підписала: "Усвідомила, що я не 10/10, бо у мене не поголені ноги".
@mamarika_official як жити далі?! #for оригінальний звук - Невгамовна Монро
До речі, раніше ми писали про те, що Остапчук вляпався у скандал через концерт для дружини російського олігарха.
А також розповідали, що українські артисти виступили на вечірці з росіянами на Балі.