10 з 10. Українські зірки показують себе справжніх, не соромлячись "вад": фото і відео

Alyona Alyona

Артистка вважає, що своє тіло потрібно приймати таким, яке воно є і не залежати від думки інших людей. Вона показала фото у купальнику з кавуном у руках.

"Я, напевно, на 9 із 10. Хоч ноги та пися у мене блищать без волосся, зате живіт трохи стирчить і не дає вам це побачити. Взагалі обмежені люди завжди намагаються обмежити інших", - написала вона.

Маша Єфросиніна

"Для себе, дівчатка, кожна з нас і є 10 з 10. І була б завжди, якби не вилупки, які все наше життя вважають обов'язковим вказувати, як ми повинні виглядати, щоб заслужити їхнє схвалення та зацікавленість", - написала вона та опублікувала свою фотографію.

Krutь

Артистка показала своє тіло зі шрамами та розповіла історію їх появи. Вона зізналася, що багато років їх приховувала, бо вважала, що таку її ніхто не полюбить.

"Ніхто не має права оцінювати вашу зовнішність за якимись уявними стандартами. Ніхто", - зазначила Krutь.

Юлія Саніна

Солістка The Hardkiss закликала всіх жінок завжди почуватися на 10 із 10. Незалежно від думки оточуючих.

Jerry Heil

Українська зірка підійшла до флешмобу з гумором та опублікувала кумедне фото. Вона заявила, що оцінює себе на 20 із 10.

"Дівчата, збережіть ідею луку, як на 1 фото, на дні, коли не встигли поголитися", - додала артистка.

Оля Полякова та її дочка Аліса

Оля Полякова розповіла у сторіс про діалог зі своєю дочкою Алісою. Дівчинка побачила фото Alyona Alyona з кавуном і сказала зірковій мамі, що їй потрібно повчитися у неї самооцінки.

А потім артистка опублікувала фото рук і ніг Аліси, а дівчинка в камеру сказав: "Хочу бути волохатою і буду, мені начхати на вас"

Скріншот

MamaRika

Артистка опублікувала коротке відео з нецензурними виразами та підписала: "Усвідомила, що я не 10/10, бо у мене не поголені ноги".