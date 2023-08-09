10 из 10. Украинские звезды показывают себя настоящих, не стесняясь "недостатков": фото и видео

Alyona Alyona

Артистка считает, что свое тело нужно принимать таким, какое оно есть и не зависеть от мнения других людей. Она показала фото в купальнике с арбузом в руках.

"Я, наверное, на 9 из 10. Хоть ноги и пися у меня блестят без волос, зато живот немного торчит и не дает вам это увидеть. Вообще ограниченные люди всегда пытаются ограничить других", - написала она.

Маша Ефросинина

"Для себя, девочки, каждая из нас и есть 10 из 10. И была бы всегда, если бы не уроды, которые всю нашу жизнь считают обязательным указывать, как мы должны выглядеть, чтобы заслужить их одобрение и заинтересованность", - написала она и опубликовала свою фотографию.

Krutь

Артистка показала свое тело со шрамами и рассказала историю их появления. Она призналась, что много лет их скрывала, так считала, что такую ее никто не полюбит.

"Никто не имеет права оценивать вашу внешность по каким-то воображаемым стандартам. Никто", - отметила Krutь.

Юлия Санина

Солистка The Hardkiss призвала всех женщин всегда чувствовать себя на 10 из 10. Вне зависимости от мнения окружающих.

Jerry Heil

Украинская звезда подошла к флешмобу с юмором и опубликовала забавное фото. Она заявила, что оценивает себя на 20 из 10.

"Девушки, сохраните идею лука, как на 1 фото, на дни, когда не успели побриться", - добавила артистка.

Оля Полякова и ее дочь Алиса

Оля Полякова рассказала в сторис о диалоге со своей дочерью Алисой. Девочка увидела фото Alyona Alyona с арбузом и сказала звездной маме, что ей нужно поучиться у нее самооценке.

А потом артистка опубликовала фото рук и ног Алисы, а девочка в камеру сказал: "Хочу быть волосатой и буду, мне плевать на вас"

Скриншот

MamaRika

Артистка опубликовала короткое видео с нецензурными выражениями и подписала: "Осознала, что я не 10/10, бо у меня не побриты ноги".